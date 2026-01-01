Installera FlareSolverr med installation med ett klick.
Proxyserver som automatiskt kringgår Cloudflare- och DDoS-GUARD-skydd för webbskrapning och verktyg för medieautomatisering.
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Vad du kan bygga med FlareSolverr
FlareSolverr är en specialiserad proxyserver som använder headless Chromium för att automatiskt lösa JavaScript-utmaningar, CAPTCHAs och andra anti-bot-skyddsmekanismer som införts av Cloudflare och DDoS-GUARD. Den exponerar ett enkelt HTTP API som verktyg som Jackett och Prowlarr anropar för att komma åt skyddade webbplatser utan manuell inblandning.
Att själv hosta FlareSolverr på din VPS säkerställer dedikerade resurser för headless webbläsaroperationer, 24/7 tillgänglighet för din medieautomationsstack och bättre framgångsfrekvenser för Cloudflare-utmaningar jämfört med bostads-IP:er som lättare flaggas eller stryps.
Viktiga funktioner i FlareSolverr
Cloudflare-förbikoppling
Löser automatiskt Cloudflare JS-utmaningar och webbläsarintegritetskontroller så att nedströmsverktyg kan komma åt skyddade webbplatser utan manuell hantering.
Enkel HTTP API
Exponerar en enkel REST-slutpunkt som vilken applikation som helst kan anropa för att dirigera förfrågningar genom den utmaningslösande proxyn med minimal integrationsinsats.
Sessionshantering
Bibehåller ihållande webbläsarsessioner med kaklagring så att upprepade förfrågningar till samma webbplats slipper lösa utmaningar i onödan igen.
Headless Chromium
Använder en riktig webbläsarmotor för att lösa utmaningar som blockerar grundläggande HTTP-klienter, vilket uppnår högre framgångsfrekvenser mot moderna system för botdetektering.
Arr stackkompatibel
Med inbyggt stöd i Jackett, Prowlarr och andra verktyg för medieautomatisering som ett förstklassigt proxyalternativ för Cloudflare-skyddade indexerare.
Varför köra FlareSolverr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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