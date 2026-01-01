FlareSolverr är en specialiserad proxyserver som använder headless Chromium för att automatiskt lösa JavaScript-utmaningar, CAPTCHAs och andra anti-bot-skyddsmekanismer som införts av Cloudflare och DDoS-GUARD. Den exponerar ett enkelt HTTP API som verktyg som Jackett och Prowlarr anropar för att komma åt skyddade webbplatser utan manuell inblandning.

Att själv hosta FlareSolverr på din VPS säkerställer dedikerade resurser för headless webbläsaroperationer, 24/7 tillgänglighet för din medieautomationsstack och bättre framgångsfrekvenser för Cloudflare-utmaningar jämfört med bostads-IP:er som lättare flaggas eller stryps.