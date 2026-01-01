Installera October CMS med ettklicksinstallation.
Självhostat PHP CMS byggt på Laravel-ramverket för att bygga moderna, flexibla webbplatser och webbapplikationer.
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Vad du kan bygga med October CMS
October CMS är ett modernt innehållshanteringssystem byggt på Laravel PHP-ramverket. Designat för både utvecklare och innehållsteam, kombinerar det ett rent backend-gränssnitt med kraftfull tematisering och plugin-arkitektur, vilket gör det enkelt att bygga anpassade webbplatser och webbapplikationer oavsett komplexitet.
Att själv hosta October CMS på din VPS ger dig fullt ägandeskap över ditt innehåll, dina teman och tillägg utan avgifter per webbplats eller leverantörslåsning. Med stöd för MySQL och MariaDB, ett rikt ekosystem av community-tillägg och en utvecklarvänlig kodbas, anpassar det sig till allt från enkla bloggar till sofistikerade flersidiga plattformar.
Viktiga funktioner i October CMS
Laravel-stiftelsen
Byggt på Laravel PHP-ramverket, som erbjuder Eloquent ORM, Artisan CLI och välkända konventioner som gör anpassning och utökning enkel för PHP-utvecklare.
Tilläggsekosystem
Utöka funktionaliteten med community- och officiella tillägg som täcker formulär, SEO, gallerier och autentisering utan att skriva egen kod.
Visuell backend-redigerare
Hantera sidor, layouter, partials och innehållsblock via ett intuitivt backend-gränssnitt utan att redigera filer direkt på servern.
Flexibelt temasystem
Bygg eller anpassa teman med hjälp av Twig-mallar och YAML-definierade komponentkonfigurationer som tydligt separerar presentation från applikationslogik.
Headless Innehålls-API
Exponera innehåll via REST API-slutpunkter för att driva huvudlösa gränssnitt tillsammans med traditionella serverrenderade sidor från samma installation.
Varför köra October CMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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