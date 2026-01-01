October CMS är ett modernt innehållshanteringssystem byggt på Laravel PHP-ramverket. Designat för både utvecklare och innehållsteam, kombinerar det ett rent backend-gränssnitt med kraftfull tematisering och plugin-arkitektur, vilket gör det enkelt att bygga anpassade webbplatser och webbapplikationer oavsett komplexitet.

Att själv hosta October CMS på din VPS ger dig fullt ägandeskap över ditt innehåll, dina teman och tillägg utan avgifter per webbplats eller leverantörslåsning. Med stöd för MySQL och MariaDB, ett rikt ekosystem av community-tillägg och en utvecklarvänlig kodbas, anpassar det sig till allt från enkla bloggar till sofistikerade flersidiga plattformar.