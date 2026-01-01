Installera WinterCMS med en klicksinstallation.
Ett gratis CMS med öppen källkod, baserat på Laravel, som har en stilren adminpanel, ett pluginsystem och en kraftfull temamotor.
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Vad du kan bygga med WinterCMS
WinterCMS är ett gratis, öppen källkodsbaserat innehållshanteringssystem byggt på PHP-ramverket Laravel. Ursprungligen förgrenat från OctoberCMS, kombinerar det en utvecklarvänlig arkitektur med ett intuitivt backend som gör innehållshantering enkel för icke-tekniska användare. CMS:et levereras med en blockbaserad redigerare, ett flexibelt plugin-ekosystem och ett temabaserat gränssnitt som låter team bygga och underhålla sofistikerade webbplatser utan att kompromissa med kodkvaliteten.
Att själv hosta WinterCMS på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över din data, eliminerar avgifter per webbplats eller per användare och låter dig anpassa varje lager av stacken. Denna mall kopplar WinterCMS med en dedikerad MySQL 8-databas för pålitlig, produktionsklar persistens från första dagen.
Viktiga funktioner i WinterCMS
Laravel Foundation
WinterCMS, som är byggt på Laravel PHP, ärver ett moget routing-, ORM- och säkerhetslager som utvecklare redan känner till och litar på.
Plugin-ekosystem
Utöka funktionaliteten genom en omfattande plugin-marknadsplats och ett enkelt API som gör det snabbt och underhållsvänligt att bygga anpassade plugins.
Temamotor
Designa helt anpassade gränssnitt med Twig-mallar, CMS-komponenter, partials och layouter, utan att vara låst till ett tema.
Ren adminpanel
En polerad, rollbaserad backend låter innehållsredaktörer hantera sidor, media och inställningar utan att behöva utvecklarhjälp.
Mediehanterare
Inbyggd fil- och bildhantering med verktyg för uppladdning, organisering och inline-redigering håller alla tillgångar på ett ställe.
Varför köra WinterCMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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