WinterCMS är ett gratis, öppen källkodsbaserat innehållshanteringssystem byggt på PHP-ramverket Laravel. Ursprungligen förgrenat från OctoberCMS, kombinerar det en utvecklarvänlig arkitektur med ett intuitivt backend som gör innehållshantering enkel för icke-tekniska användare. CMS:et levereras med en blockbaserad redigerare, ett flexibelt plugin-ekosystem och ett temabaserat gränssnitt som låter team bygga och underhålla sofistikerade webbplatser utan att kompromissa med kodkvaliteten.

Att själv hosta WinterCMS på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över din data, eliminerar avgifter per webbplats eller per användare och låter dig anpassa varje lager av stacken. Denna mall kopplar WinterCMS med en dedikerad MySQL 8-databas för pålitlig, produktionsklar persistens från första dagen.