Installera Rallly med ett klick.
Självhostat schemaläggningsverktyg för att tillsammans välja bästa datum och tid över grupper, team och tidszoner.
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Vad du kan bygga med Rallly
Rallly är ett integritetsvänligt verktyg med öppen källkod för schemaläggning och gruppomröstningar, utformat för att ersätta Doodle och liknande SaaS-appar. Arrangörer skapar en omröstning med föreslagna datum-/tidsalternativ, delar en länk, och deltagarna väljer vilka tider som passar dem – inget konto krävs för deltagare. Arrangörens översikt lyfter sedan fram de mest populära tiderna, vilket gör det enkelt att bekräfta den slutgiltiga tiden.
Att själv hosta Rallly på din VPS behåller deltagarnas e-postadresser, svarsdata och mötesämnen på infrastruktur du kontrollerar, istället för hos en tredjeparts schemaläggningstjänst. Plattformen stöder flera tidszoner, låsta alternativ, anpassad varumärkesprofilering och e-postautentisering med magisk länk för arrangörer, och hela stacken körs på en enda Next.js-container plus PostgreSQL – liten nog för personligt bruk, robust nog för ett litet team eller en klubb.
Viktiga funktioner i Rallly
Gruppdejtomröstningar
Föreslå flera datum- och tidsalternativ, samla in tillgänglighet från inbjudna och hitta den bästa tiden — omröstningar i Doodle-stil utan avgifter per omröstning.
Tidszonsmedveten
Visa alla alternativ i varje respondents lokala tidszon automatiskt så att distribuerade team kan välja tider utan huvudräkning.
Kontolösa svar
Inbjudna röstar med ett namn och valfri e-post – ingen registrering, inget lösenord, ingen friktion – medan arrangörerna behåller konton för att hantera omröstningar.
Magic-länk-inloggning
Arrangörer loggar in via e-postade magiska länkar istället för lösenord, vilket håller angreppsytan för inloggningsuppgifter liten utan att kompromissa med bekvämligheten.
Låsta och dolda alternativ
Lås ett valt alternativ för att frysa svar, eller dölj alternativ efter att omröstningen stängs – användbart för att bekräfta det slutgiltiga valet utan ytterligare ändringar.
Anpassat varumärke
Ange ert eget webbplatsnamn, er logotyp och ert tema så att omröstningarna känns som en del av er organisation snarare än en generisk SaaS-landningssida.
Varför köra Rallly på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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