Rallly är ett integritetsvänligt verktyg med öppen källkod för schemaläggning och gruppomröstningar, utformat för att ersätta Doodle och liknande SaaS-appar. Arrangörer skapar en omröstning med föreslagna datum-/tidsalternativ, delar en länk, och deltagarna väljer vilka tider som passar dem – inget konto krävs för deltagare. Arrangörens översikt lyfter sedan fram de mest populära tiderna, vilket gör det enkelt att bekräfta den slutgiltiga tiden.

Att själv hosta Rallly på din VPS behåller deltagarnas e-postadresser, svarsdata och mötesämnen på infrastruktur du kontrollerar, istället för hos en tredjeparts schemaläggningstjänst. Plattformen stöder flera tidszoner, låsta alternativ, anpassad varumärkesprofilering och e-postautentisering med magisk länk för arrangörer, och hela stacken körs på en enda Next.js-container plus PostgreSQL – liten nog för personligt bruk, robust nog för ett litet team eller en klubb.