Upp till 69 % rabatt på Rallly

Installera Rallly med ett klick.

Självhostat schemaläggningsverktyg för att tillsammans välja bästa datum och tid över grupper, team och tidszoner.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
86,90kr/mån
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Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Rallly

Rallly är ett integritetsvänligt verktyg med öppen källkod för schemaläggning och gruppomröstningar, utformat för att ersätta Doodle och liknande SaaS-appar. Arrangörer skapar en omröstning med föreslagna datum-/tidsalternativ, delar en länk, och deltagarna väljer vilka tider som passar dem – inget konto krävs för deltagare. Arrangörens översikt lyfter sedan fram de mest populära tiderna, vilket gör det enkelt att bekräfta den slutgiltiga tiden.

Att själv hosta Rallly på din VPS behåller deltagarnas e-postadresser, svarsdata och mötesämnen på infrastruktur du kontrollerar, istället för hos en tredjeparts schemaläggningstjänst. Plattformen stöder flera tidszoner, låsta alternativ, anpassad varumärkesprofilering och e-postautentisering med magisk länk för arrangörer, och hela stacken körs på en enda Next.js-container plus PostgreSQL – liten nog för personligt bruk, robust nog för ett litet team eller en klubb.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Rallly

Gruppdejtomröstningar

Föreslå flera datum- och tidsalternativ, samla in tillgänglighet från inbjudna och hitta den bästa tiden — omröstningar i Doodle-stil utan avgifter per omröstning.

Tidszonsmedveten

Visa alla alternativ i varje respondents lokala tidszon automatiskt så att distribuerade team kan välja tider utan huvudräkning.

Kontolösa svar

Inbjudna röstar med ett namn och valfri e-post – ingen registrering, inget lösenord, ingen friktion – medan arrangörerna behåller konton för att hantera omröstningar.

Magic-länk-inloggning

Arrangörer loggar in via e-postade magiska länkar istället för lösenord, vilket håller angreppsytan för inloggningsuppgifter liten utan att kompromissa med bekvämligheten.

Låsta och dolda alternativ

Lås ett valt alternativ för att frysa svar, eller dölj alternativ efter att omröstningen stängs – användbart för att bekräfta det slutgiltiga valet utan ytterligare ändringar.

Anpassat varumärke

Ange ert eget webbplatsnamn, er logotyp och ert tema så att omröstningarna känns som en del av er organisation snarare än en generisk SaaS-landningssida.

Varför köra Rallly på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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