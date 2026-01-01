EspoCRM är en helt öppen källkods-CRM-plattform byggd för organisationer av alla storlekar som behöver ett flexibelt, anpassningsbart system för att hantera kundrelationer. Den täcker hela försäljningscykeln – leads, konton, kontakter, affärsmöjligheter och aktiviteter – tillsammans med marknadsföringskampanjer, e-postintegration och en inbyggd helpdesk för supportärenden.

Att själv hosta EspoCRM på din VPS ger dig full kontroll över all din kunddata, utan licensavgifter per användare, ingen leverantörslåsning och friheten att utöka plattformen med anpassade entiteter, fält och arbetsflöden för att matcha dina exakta affärsprocesser.