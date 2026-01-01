Installera EspoCRM med installation med ett klick.
Gratis CRM-plattform med öppen källkod för att hantera leads, kontakter, affärer, kampanjer och supportärenden i ett rent, anpassningsbart gränssnitt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med EspoCRM
EspoCRM är en helt öppen källkods-CRM-plattform byggd för organisationer av alla storlekar som behöver ett flexibelt, anpassningsbart system för att hantera kundrelationer. Den täcker hela försäljningscykeln – leads, konton, kontakter, affärsmöjligheter och aktiviteter – tillsammans med marknadsföringskampanjer, e-postintegration och en inbyggd helpdesk för supportärenden.
Att själv hosta EspoCRM på din VPS ger dig full kontroll över all din kunddata, utan licensavgifter per användare, ingen leverantörslåsning och friheten att utöka plattformen med anpassade entiteter, fält och arbetsflöden för att matcha dina exakta affärsprocesser.
Viktiga funktioner i EspoCRM
Full säljpipeline
Spåra leads från första kontakt till avslut med anpassningsbara säljsteg, aktivitetsloggar och prognoser inbyggda i varje kundpost.
Marknadsföringskampanjer
Skapa och skicka e-postkampanjer till riktade kontaktlistor med spårning av öppningar och klick, utan att behöva en extern marknadsföringsplattform.
Anpassade entiteter och fält
Bygg anpassade datamodeller med nya entitetstyper, fält, relationer och vyer via adminpanelen – ingen kodning krävs för de flesta anpassningar.
Inbyggd helpdesk
Hantera kundsupportärenden med ett ärendehanteringssystem som länkar direkt till kontakter, konton och försäljningsregister för fullständig kontext.
REST API och Integrationer
Anslut EspoCRM till externa system via ett rent REST API, med inbyggda integrationer för e-postservrar, VoIP och populära affärsverktyg.
Varför köra EspoCRM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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