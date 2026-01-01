Corteza är en öppen källkods low-code-plattform som låter team bygga anpassade affärsapplikationer, CRM-processer och processautomatiseringar utan djupgående programmeringskunskaper. Dess dra-och-släpp-appbyggare, flexibla registerhantering och inbyggda arbetsflödesmotor låter organisationer modellera vilken affärsprocess som helst — från leadspårning till efterlevnadsarbetsflöden — och driftsätta den utan att skriva en enda backend-tjänst från grunden.

Att själv hosta Corteza på din egen VPS sätter dina affärsdata helt under din kontroll. Plattformen stöder LDAP, SAML och OAuth2 för företagsautentisering, finkornig rollbaserad åtkomstkontroll och en REST/gRPC API-yta som integreras med befintliga verktyg. PostgreSQL tillhandahåller pålitlig, skalbar lagring för alla register och automatiseringsloggar.