Driftsätt Corteza med en klicksinstallation.
Lågkodsplattform med öppen källkod för att bygga anpassade affärsapplikationer, CRM-system och automatiserade arbetsflöden.
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Vad du kan bygga med Corteza
Corteza är en öppen källkods low-code-plattform som låter team bygga anpassade affärsapplikationer, CRM-processer och processautomatiseringar utan djupgående programmeringskunskaper. Dess dra-och-släpp-appbyggare, flexibla registerhantering och inbyggda arbetsflödesmotor låter organisationer modellera vilken affärsprocess som helst — från leadspårning till efterlevnadsarbetsflöden — och driftsätta den utan att skriva en enda backend-tjänst från grunden.
Att själv hosta Corteza på din egen VPS sätter dina affärsdata helt under din kontroll. Plattformen stöder LDAP, SAML och OAuth2 för företagsautentisering, finkornig rollbaserad åtkomstkontroll och en REST/gRPC API-yta som integreras med befintliga verktyg. PostgreSQL tillhandahåller pålitlig, skalbar lagring för alla register och automatiseringsloggar.
Viktiga funktioner i Corteza
Visuell appbyggare
Designa datamodeller, formulär och postvyer via ett webbläsarbaserat dra-och-släpp-gränssnitt utan att skriva backend-kod.
Inbyggd CRM
Corteza levererar en nyckelfärdig CRM-modul för att hantera kontakter, leads, konton och försäljningspipelines.
Arbetsflödesautomatisering
Skapa automatiserade flerstegsarbetsflöden som utlöses av poständringar, scheman eller externa webhooks för att eliminera manuella uppgifter.
Företagsautentisering
Integrerar med LDAP-, SAML- och OAuth2-leverantörer så att team kan logga in med befintliga företagsidentitetssystem.
Detaljerad åtkomstkontroll
Definiera behörigheter per resurs och per åtgärd för varje roll så att känslig data och administrativa åtgärder förblir ordentligt begränsade.
Integration gateway
Exponera anpassade API-slutpunkter och anslut till externa tjänster via den inbyggda integrationsgatewayen utan tredjeparts-middleware.
Varför köra Corteza på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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