Installera Papra med installation med ett klick.
Minimalistisk dokumenthanteringsplattform med öppen källkod för arkivering och hämtning av dina viktiga filer.
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Vad du kan bygga med Papra
Papra är en plattform för dokumenthantering och arkivering med öppen källkod, utformad för långtidslagring och enkel hämtning av personliga och organisatoriska dokument — kvitton, garantier, kontrakt och allt annat du behöver spara. Till skillnad från uppsvällda DMS-lösningar fokuserar Papra på enkelhet: ladda upp dokument, tagga dem, sök efter dem och hitta dem igen år senare.
Att själv hosta Papra på din egen VPS ger dig full kontroll över dina dokument, utan tredjepartsåtkomst, inga avgifter per dokument och inga lagringsgränser utöver din egen disk. Den inbyggda SQLite-databasen innebär noll infrastrukturberoenden — bara en enda container och en volym.
Viktiga funktioner i Papra
Fulltextsökning
Sök igenom dokumentinnehåll, taggar och metadata omedelbart – inklusive text extraherad från skannade bilder via OCR.
Automatiserade taggningsregler
Definiera regler för att automatiskt tagga inkommande dokument baserat på filnamnsmönster eller innehåll, vilket håller ditt arkiv organiserat utan manuell ansträngning.
E-postinmatning
Skicka dokument direkt till din Papra-inkorg via e-post, vilket gör det enkelt att arkivera kvitton och fakturor när de kommer in.
Organisationer och delning
Skapa flera organisationer och bjud in medarbetare, så att familjer eller små team kan hantera dokument tillsammans i separata utrymmen.
API och webhooks
Integrera Papra med andra verktyg med REST API, CLI, SDK och webhooks för automatiserade dokumentarbetsflöden.
Varför köra Papra på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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