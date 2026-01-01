Upp till 69 % rabatt på Papra

Installera Papra med installation med ett klick.

Minimalistisk dokumenthanteringsplattform med öppen källkod för arkivering och hämtning av dina viktiga filer.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Papra med installation med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Papra

Papra är en plattform för dokumenthantering och arkivering med öppen källkod, utformad för långtidslagring och enkel hämtning av personliga och organisatoriska dokument — kvitton, garantier, kontrakt och allt annat du behöver spara. Till skillnad från uppsvällda DMS-lösningar fokuserar Papra på enkelhet: ladda upp dokument, tagga dem, sök efter dem och hitta dem igen år senare.

Att själv hosta Papra på din egen VPS ger dig full kontroll över dina dokument, utan tredjepartsåtkomst, inga avgifter per dokument och inga lagringsgränser utöver din egen disk. Den inbyggda SQLite-databasen innebär noll infrastrukturberoenden — bara en enda container och en volym.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Papra

Fulltextsökning

Sök igenom dokumentinnehåll, taggar och metadata omedelbart – inklusive text extraherad från skannade bilder via OCR.

Automatiserade taggningsregler

Definiera regler för att automatiskt tagga inkommande dokument baserat på filnamnsmönster eller innehåll, vilket håller ditt arkiv organiserat utan manuell ansträngning.

E-postinmatning

Skicka dokument direkt till din Papra-inkorg via e-post, vilket gör det enkelt att arkivera kvitton och fakturor när de kommer in.

Organisationer och delning

Skapa flera organisationer och bjud in medarbetare, så att familjer eller små team kan hantera dokument tillsammans i separata utrymmen.

API och webhooks

Integrera Papra med andra verktyg med REST API, CLI, SDK och webhooks för automatiserade dokumentarbetsflöden.

Varför köra Papra på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

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