Papra är en plattform för dokumenthantering och arkivering med öppen källkod, utformad för långtidslagring och enkel hämtning av personliga och organisatoriska dokument — kvitton, garantier, kontrakt och allt annat du behöver spara. Till skillnad från uppsvällda DMS-lösningar fokuserar Papra på enkelhet: ladda upp dokument, tagga dem, sök efter dem och hitta dem igen år senare.

Att själv hosta Papra på din egen VPS ger dig full kontroll över dina dokument, utan tredjepartsåtkomst, inga avgifter per dokument och inga lagringsgränser utöver din egen disk. Den inbyggda SQLite-databasen innebär noll infrastrukturberoenden — bara en enda container och en volym.