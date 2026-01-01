Metabase är en ledande affärsintelligensplattform med öppen källkod som över 40 000 företag världen över förlitar sig på. Dess intuitiva frågebyggare låter icke-tekniska teammedlemmar utforska data och bygga interaktiva instrumentpaneler utan att skriva SQL, medan avancerade användare kan direkt använda inbyggda frågor. Den ansluter till över 20 databaser, inklusive PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery och Snowflake, och stöder automatiserade e-post- och Slack-rapporter.

Att distribuera Metabase på din egen VPS håller känslig affärsdata inom din miljö, eliminerar SaaS-prissättning per användare och tillhandahåller dedikerade resurser för komplexa frågor och stora datamängder som saktar ner delade molnanalystjänster.