Installera Metabase med installation med ett klick.
Öppen källkod-plattform för affärsintelligens som låter alla teammedlemmar utforska data och bygga instrumentpaneler utan SQL.
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Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.
Vad du kan bygga med Metabase
Metabase är en ledande affärsintelligensplattform med öppen källkod som över 40 000 företag världen över förlitar sig på. Dess intuitiva frågebyggare låter icke-tekniska teammedlemmar utforska data och bygga interaktiva instrumentpaneler utan att skriva SQL, medan avancerade användare kan direkt använda inbyggda frågor. Den ansluter till över 20 databaser, inklusive PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery och Snowflake, och stöder automatiserade e-post- och Slack-rapporter.
Att distribuera Metabase på din egen VPS håller känslig affärsdata inom din miljö, eliminerar SaaS-prissättning per användare och tillhandahåller dedikerade resurser för komplexa frågor och stora datamängder som saktar ner delade molnanalystjänster.
Viktiga funktioner i Metabase
No-SQL-frågebyggare
Vem som helst i teamet kan utforska data och bygga diagram genom ett visuellt gränssnitt utan att lära sig SQL-syntax.
20+ Databaskopplingar
Anslut till PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake och mer via en guidad installationsguide.
Interaktiva instrumentpaneler
Kombinera diagram, mätvärden och filter till delbara översikter som uppdaterar sig automatiskt med nya data.
Automatiserade rapporter
Schemalägg rapporter för leverans via e-post eller Slack så att intressenter alltid har uppdaterade insikter utan att logga in.
Inbäddning och delning
Bädda in instrumentpaneler i externa verktyg eller dela offentliga länkar för kundinriktad analys utan att exponera rådata.
Varför köra Metabase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Rekommenderad serverplats:
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Lansera lokalt. Väx globalt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
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