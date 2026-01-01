Tunarr förvandlar filmerna, serierna och klippen som redan finns i dina Plex-, Jellyfin- eller Emby-bibliotek till schemalagda live-TV-kanaler som fungerar som en traditionell kabel-TV-tablå. Via ett webbläsarbaserat gränssnitt programmerar du tidsluckor, bygger cykliska och blockbaserade blandningar, infogar utfyllnad i mitten av programmet och kurerar temakanaler – sedan exponerar du resultatet som en HDHomeRun-kompatibel tuner eller en M3U-spellista som vilken IPTV-klient som helst kan spela upp.

Som den moderna efterföljaren till dizqueTV har Tunarr skrivits om på en snabbare server med ett nytt webbgränssnitt, inbyggd FFmpeg-transkodning och löpande underhåll. Att själv hosta Tunarr på en VPS håller tunern nåbar var som helst ifrån, kör dina kanaler dygnet runt utan att binda upp en hemmamaskin och rör aldrig de ursprungliga filerna på dina medieservrar.