Installera Tunarr med en klicksinstallation.
Skapa anpassade live-TV-kanaler från dina Plex-, Jellyfin- och Emby-bibliotek med HDHomeRun-emulering.
Välj en VPS-prenumeration för Tunarr
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Tunarr
Tunarr förvandlar filmerna, serierna och klippen som redan finns i dina Plex-, Jellyfin- eller Emby-bibliotek till schemalagda live-TV-kanaler som fungerar som en traditionell kabel-TV-tablå. Via ett webbläsarbaserat gränssnitt programmerar du tidsluckor, bygger cykliska och blockbaserade blandningar, infogar utfyllnad i mitten av programmet och kurerar temakanaler – sedan exponerar du resultatet som en HDHomeRun-kompatibel tuner eller en M3U-spellista som vilken IPTV-klient som helst kan spela upp.
Som den moderna efterföljaren till dizqueTV har Tunarr skrivits om på en snabbare server med ett nytt webbgränssnitt, inbyggd FFmpeg-transkodning och löpande underhåll. Att själv hosta Tunarr på en VPS håller tunern nåbar var som helst ifrån, kör dina kanaler dygnet runt utan att binda upp en hemmamaskin och rör aldrig de ursprungliga filerna på dina medieservrar.
Viktiga funktioner i Tunarr
Flerkällskanaler
Hämta program från Plex, Jellyfin och Emby till en enda virtuell kanal utan att kopiera eller omkoda de underliggande mediefilerna.
HDHomeRun-emulering
Tunarr simulerar en HDHomeRun nätverkstuner så att Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR och andra klienter upptäcker den automatiskt.
Avancerad schemaläggning
Programmera kanaler med tidsluckor, slumpmässiga blandningar, blockblandningar och temabaserade tablåer som kan upprepas i dagar eller veckor i sträck.
Mittenutfyllnad
Infoga reklamfilmer, vinjetter eller mellanspel mellan programmen för att återskapa en autentisk sändningskänsla på varje kanal.
FFmpeg-transkodning
Inbyggda FFmpeg-pipelines konverterar och sammanfogar program direkt, med valfri hårdvaruacceleration på grafikkort som stöds.
M3U-spellisteutdata
Exportera varje kanal som en M3U-spellista för uppspelning i VLC, Kodi, Tivimate och alla andra standardkompatibla IPTV-klienter.
Varför köra Tunarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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