Reactive Resume är en integritetsfokuserad, öppen källkods-CV-byggare som ger dig fullständigt ägande över din karriärdata. Till skillnad från SaaS-CV-verktyg som lagrar din information på tredjepartsservrar, innebär självhosting på en VPS att din data aldrig lämnar din infrastruktur. Bygg snygga CV:n med över 14 professionellt designade mallar, förhandsgranska ändringar i realtid och exportera pixelperfekta PDF-filer – allt utan att skapa ett konto på någon annans plattform.

Denna distribution inkluderar allt som behövs: PostgreSQL för användardata, en headless Chrome-renderare för PDF-generering och en lokal S3-kompatibel fillagring. Valfri AI-skrivassistans finns tillgänglig via OpenAI, Google Gemini eller Anthropic Claude om du tillhandahåller en API-nyckel.