Installera Reactive Resume med en klicksinstallation.
Gratis CV-byggare med öppen källkod som lagrar din karriärdata på din egen server, inte ett tredjepartsmoln.
Välj en VPS-prenumeration för Reactive Resume
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Reactive Resume
Reactive Resume är en integritetsfokuserad, öppen källkods-CV-byggare som ger dig fullständigt ägande över din karriärdata. Till skillnad från SaaS-CV-verktyg som lagrar din information på tredjepartsservrar, innebär självhosting på en VPS att din data aldrig lämnar din infrastruktur. Bygg snygga CV:n med över 14 professionellt designade mallar, förhandsgranska ändringar i realtid och exportera pixelperfekta PDF-filer – allt utan att skapa ett konto på någon annans plattform.
Denna distribution inkluderar allt som behövs: PostgreSQL för användardata, en headless Chrome-renderare för PDF-generering och en lokal S3-kompatibel fillagring. Valfri AI-skrivassistans finns tillgänglig via OpenAI, Google Gemini eller Anthropic Claude om du tillhandahåller en API-nyckel.
Viktiga funktioner i Reactive Resume
14+ CV-mallar
Välj bland professionellt designade mallar och anpassa typsnitt, färger och layouter för att matcha din personliga stil.
Pixelperfekt PDF-export
Generera PDF:er via en inbyggd huvudlös Chrome-renderare – utan att behöva en tredjepartstjänst eller ett webbläsarinsticksprogram.
Publika delbara länkar
Dela ditt CV via en unik URL som alltid återspeglar dina senaste ändringar utan att skicka om filer.
AI skrivassistans
Förbättra CV-innehållet med förslag från OpenAI, Google Gemini eller Anthropic Claude med din egen API-nyckel.
Tvåfaktorsautentisering
Säkra konton med TOTP-baserad tvåfaktorsautentisering och valfritt stöd för passnyckel för lösenordsfri inloggning.
Varför köra Reactive Resume på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.