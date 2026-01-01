Installera Cloudflared med en klicksinstallation.
Cloudflare Tunnel-daemon som exponerar tjänster säkert till internet utan att öppna brandväggsportar.
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Vad du kan bygga med Cloudflared
Cloudflared är klientdemonen för Cloudflare Tunnel, som skapar utgående, krypterade anslutningar från din VPS till Cloudflares kantnätverk. Genom att dirigera all trafik via Cloudflare innan den når din ursprungsserver, får du inbyggt DDoS-skydd och WAF-täckning utan att någonsin öppna inkommande brandväggsportar eller exponera din servers IP-adress.
Att själv hosta Cloudflared-demonen på en VPS ger en stabil, alltid-på-tunnel som inte påverkas av heminternetanslutningars begränsningar i tillförlitlighet. Dina Cloudflare-tokens och tunnelkonfiguration lagras på infrastruktur som du kontrollerar, och det inkluderade webbgränssnittet gör den första installationen och den löpande hanteringen enkel utan att använda kommandoraden.
Viktiga funktioner i Cloudflared
Inga inkommande portar behövs
Alla anslutningar kommer utgående från din server, vilket eliminerar behovet av att öppna brandväggsregler eller konfigurera NAT-portvidarebefordran.
Skydd av ursprungs-IP
Trafik når din server endast via Cloudflare, vilket döljer din VPS-IP från skannrar och direkta attackförsök.
Inbyggt DDoS-skydd
Cloudflare absorberar volymetriska attacker vid kanten innan någon trafik når din ursprungsserver.
Zero Trust-integration
Koppla tunnlar till Cloudflare Access för att tillämpa identitetsbaserad autentisering på vilken intern tjänst som helst utan VPN.
Webbaserad konfiguration
Hantera tunnel-tokens och rutter via ett inkluderat webbgränssnitt utan att behöva använda kommandoraden.
Varför köra Cloudflared på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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