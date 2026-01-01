Cloudflared är klientdemonen för Cloudflare Tunnel, som skapar utgående, krypterade anslutningar från din VPS till Cloudflares kantnätverk. Genom att dirigera all trafik via Cloudflare innan den når din ursprungsserver, får du inbyggt DDoS-skydd och WAF-täckning utan att någonsin öppna inkommande brandväggsportar eller exponera din servers IP-adress.

Att själv hosta Cloudflared-demonen på en VPS ger en stabil, alltid-på-tunnel som inte påverkas av heminternetanslutningars begränsningar i tillförlitlighet. Dina Cloudflare-tokens och tunnelkonfiguration lagras på infrastruktur som du kontrollerar, och det inkluderade webbgränssnittet gör den första installationen och den löpande hanteringen enkel utan att använda kommandoraden.