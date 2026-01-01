FusionAuth är en plattform för kundidentitet och åtkomsthantering, byggd specifikt för utvecklare — ett självhyst alternativ till Auth0, Okta och Cognito som erbjuder OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sociala inloggningar, multifaktorautentisering, lösenordsfri inloggning och ett omfattande REST API. Inversoft utvecklade den ursprungligen för konsumentappar med hög trafik, och den skalar från en enda klient till miljontals användare på samma distribution.

Att självhysa FusionAuth på din VPS håller alla användarkonton, lösenordshashar, OAuth-token och granskningsloggar inom din egen infrastruktur istället för att vara beroende av en tredjepartsidentitetsleverantör som kan ändra prissättning eller villkor. Community Edition är helt gratis och inkluderar de grundläggande autentiserings- och auktoriseringsfunktionerna som används i de flesta produktionsmiljöer.