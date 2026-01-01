Installera FusionAuth med installation med ett klick.
Självhostad plattform för identitets- och åtkomsthantering för kunder med OAuth, SAML, social inloggning, MFA och ett utvecklarfokuserat API.
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Vad du kan bygga med FusionAuth
FusionAuth är en plattform för kundidentitet och åtkomsthantering, byggd specifikt för utvecklare — ett självhyst alternativ till Auth0, Okta och Cognito som erbjuder OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sociala inloggningar, multifaktorautentisering, lösenordsfri inloggning och ett omfattande REST API. Inversoft utvecklade den ursprungligen för konsumentappar med hög trafik, och den skalar från en enda klient till miljontals användare på samma distribution.
Att självhysa FusionAuth på din VPS håller alla användarkonton, lösenordshashar, OAuth-token och granskningsloggar inom din egen infrastruktur istället för att vara beroende av en tredjepartsidentitetsleverantör som kan ändra prissättning eller villkor. Community Edition är helt gratis och inkluderar de grundläggande autentiserings- och auktoriseringsfunktionerna som används i de flesta produktionsmiljöer.
Viktiga funktioner i FusionAuth
OAuth, OIDC och SAML
Fullständig OAuth 2.0-, OpenID Connect- och SAML 2.0-server med beviljandeflöden för auktoriseringskod, PKCE, enhet och klientuppgifter direkt ur lådan.
Social inloggning och företagsinloggning
Nativ social inloggning för Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn och Twitter samt generisk OIDC- och SAML-federation för företagskunder.
Flerfaktorsautentisering
TOTP-autentiseringsappar, SMS, e-post och FIDO2 WebAuthn-passnycklar med adaptiva policyer som anpassas baserat på risksignaler.
Multitenant från grunden
Isolera användare, applikationer och konfigurationer i separata klienter för SaaS-multitenancy, separation av byråklienter eller B2B-partnerkonton.
Anpassningsbara inloggningssidor
Anpassa de värdbaserade inloggnings-, registrerings- och kontohanteringssidorna med era varumärkesfärger, logotyper och text via en Mustache-mallredigerare.
REST API för allt
Du kommer även åt varje operation i admin-gränssnittet via ett dokumenterat REST API och dedikerade klientbibliotek för Java, Node, Python, Go och mer.
Varför köra FusionAuth på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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