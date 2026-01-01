Halo är ett helt öppen källkod, modernt innehållshanteringssystem byggt på Spring Boot och reaktiv PostgreSQL. Det erbjuder en rik marknadsplats för tillägg och teman, en blockbaserad redigerare, publicering av flera innehållstyper och en ren administratörskonsol – vilket gör det lämpligt för allt från personliga bloggar till företagswebbplatser.

Med över 39 000 GitHub-stjärnor och aktiv utveckling är Halo en av de mest använda självhostade CMS-plattformarna. Självhosting på din egen VPS ger dig full kontroll över ditt innehåll, inga avgifter per inlägg och flexibiliteten att utöka plattformen med tillägg utan att begränsas av en prenumerationsnivå.