Multi-Scrobbler kopplar samman alla platser där du lyssnar på musik med alla tjänster som spårar den. Istället för att förlita sig på varje musikapps inbyggda scrobbling – som helt saknas i Plex och Jellyfin, och är spridd över YouTube Music, Deezer och Subsonic-klienter – centraliserar Multi-Scrobbler varje uppspelning till en enda pipeline. Den stöder över 25 källor och vidarebefordrar lyssningar till Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito och andra mål samtidigt.

Att själv hosta på din VPS håller scrobblern igång dygnet runt bredvid dina andra medietjänster, med publika OAuth-callback-URL:er som Spotify och Last.fm kan nå. Webbpanelen visar aktuella lyssningar, statistik per källa och detaljerade loggar utan att exponera din lyssningshistorik för en tredjeparts-SaaS.