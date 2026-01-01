Installera Multi-Scrobbler med ett klicks installation.
Självhostad scrobbling-hubb som spårar musikuppspelningar från Plex, Jellyfin, Spotify och mer till Last.fm, ListenBrainz eller Maloja.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler kopplar samman alla platser där du lyssnar på musik med alla tjänster som spårar den. Istället för att förlita sig på varje musikapps inbyggda scrobbling – som helt saknas i Plex och Jellyfin, och är spridd över YouTube Music, Deezer och Subsonic-klienter – centraliserar Multi-Scrobbler varje uppspelning till en enda pipeline. Den stöder över 25 källor och vidarebefordrar lyssningar till Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito och andra mål samtidigt.
Att själv hosta på din VPS håller scrobblern igång dygnet runt bredvid dina andra medietjänster, med publika OAuth-callback-URL:er som Spotify och Last.fm kan nå. Webbpanelen visar aktuella lyssningar, statistik per källa och detaljerade loggar utan att exponera din lyssningshistorik för en tredjeparts-SaaS.
Viktiga funktioner i Multi-Scrobbler
Omfattande källtäckning
Spårar uppspelningar från Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic-klienter och 25+ andra musikspelare i ett enda flöde.
Flera scrobblemål
Vidarebefordrar varje lyssning till Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito och andra destinationer samtidigt utan manuell duplicering.
Live statusöversikt
Webbgränssnittet visar spår som spelas just nu, senaste scrobblar och statistik per källa så att du kan verifiera varje anslutning med en blick.
Smart deduplicering
Upptäcker dubblettlyssningar från flera källor som spelar samma låt, och skickar varje uppspelning endast en gång till dina scrobble-mål.
Webhook-aviseringar
Skickar uppdateringar om vad som spelas nu och fel till Discord, Gotify, Ntfy eller Apprise så att du upptäcker trasiga integrationer utan att behöva kontrollera kontrollpanelen.
Varför köra Multi-Scrobbler på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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