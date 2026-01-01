Installera DocuSeal med en klicksinstallation.
Gratis e-signeringsplattform med öppen källkod för att skapa, skicka och hantera arbetsflöden för dokumentsignering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DocuSeal
DocuSeal är en gratis e-signeringsplattform för dokument med öppen källkod som levererar kärnfunktionerna hos kommersiella tjänster som DocuSign och PandaDoc — dra-och-släpp-placering av fält, flera signaturtyper, automatiska påminnelser och fullständiga granskningsloggar — utan prenumerationskostnader eller avgifter per dokument.
Att själv hosta DocuSeal på din VPS innebär att dina kontrakt, avtal och signerade dokument lagras helt på din egen infrastruktur. Känsliga affärsdokument passerar aldrig genom en tredjepartsplattform, vilket förenklar efterlevnaden av GDPR och andra dataskyddskrav samtidigt som det ger dig obegränsad dokumentlagring och bearbetningskapacitet.
Viktiga funktioner i DocuSeal
Formulärbyggare med dra-och-släpp
Placera signaturfält, initialer, datum och anpassade formulärfält var som helst i en PDF med en visuell redigerare — utan att behöva koda.
Flera signaturtyper
Signerare kan rita, skriva eller ladda upp sin signatur, och tillgodoser personliga preferenser på alla enheter.
Massutskick
Skicka samma dokument till hundratals undertecknare samtidigt och gör massutskick av avtal snabbt och hanterbart.
Automatiserade påminnelser
Systemet skickar automatiskt meddelanden om väntande signaturer, vilket minskar behovet av manuell uppföljning för att avsluta dokument i tid.
Dokumentmallar
Spara återanvändbara dokumentlayouter så att man kan starta återkommande arbetsflöden som sekretessavtal eller introduktionsformulär på sekunder.
Varför köra DocuSeal på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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