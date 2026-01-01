DocuSeal är en gratis e-signeringsplattform för dokument med öppen källkod som levererar kärnfunktionerna hos kommersiella tjänster som DocuSign och PandaDoc — dra-och-släpp-placering av fält, flera signaturtyper, automatiska påminnelser och fullständiga granskningsloggar — utan prenumerationskostnader eller avgifter per dokument.

Att själv hosta DocuSeal på din VPS innebär att dina kontrakt, avtal och signerade dokument lagras helt på din egen infrastruktur. Känsliga affärsdokument passerar aldrig genom en tredjepartsplattform, vilket förenklar efterlevnaden av GDPR och andra dataskyddskrav samtidigt som det ger dig obegränsad dokumentlagring och bearbetningskapacitet.