Installera MetaMCP med en klicksinstallation.
Enhetlig MCP-aggregator och gateway som låter dig hantera, komponera och exponera alla dina MCP-servrar genom en enda slutpunkt.
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Vad du kan bygga med MetaMCP
MetaMCP är en öppen källkod-proxy för MCP (Model Context Protocol) som slår samman flera MCP-servrar till en enda, enhetlig slutpunkt. Den låter dig gruppera servrar i namnutrymmen, tillämpa middleware för hastighetsbegränsning och observerbarhet, och exponera slutpunkter med autentisering – allt utan att modifiera dina befintliga MCP-klienter.
Att självdrifta MetaMCP på din egen VPS ger dig full kontroll över din AI-verktygsinfrastruktur. Anslut vilken MCP-klient som helst (Cursor, Claude Desktop eller anpassade agenter) till en hanterad gateway, behåll hemligheter på serversidan, och skala ditt verktygsekosystem utan att omkonfigurera varje klient vid serverbyte.
Viktiga funktioner i MetaMCP
MCP-serveraggregering
Kombinera valfritt antal STDIO- eller HTTP MCP-servrar till en enda enhetlig slutpunkt som dina klienter kan ansluta till.
Namnrymdsarbetsytor
Gruppera MCP-servrar i isolerade namnrymder och byt hela verktygsuppsättningar för en slutpunkt med ett klick.
API-nyckelautentisering
Säkra slutpunkter med autentisering med Bearer-token så att endast auktoriserade klienter och agenter kan få åtkomst till era verktyg.
Inbyggd MCP Inspector
Inspektera och felsök dina MetaMCP-slutpunkter internt med sparade serverkonfigurationer för att verifiera att allt fungerar korrekt.
Middleware Support
Tillämpa pluggbar middleware för hastighetsbegränsning, observerbarhet och säkerhet över all aggregerad MCP-trafik.
SSO och OAuth
Stöd för OpenID Connect-leverantörer möjliggör enkel inloggning för företag vid sidan av lokal Better Auth-sessionshantering.
Varför köra MetaMCP på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Rekommenderad serverplats:
Kontrollerar...
Lansera lokalt. Väx globalt.
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Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
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