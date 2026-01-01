MetaMCP är en öppen källkod-proxy för MCP (Model Context Protocol) som slår samman flera MCP-servrar till en enda, enhetlig slutpunkt. Den låter dig gruppera servrar i namnutrymmen, tillämpa middleware för hastighetsbegränsning och observerbarhet, och exponera slutpunkter med autentisering – allt utan att modifiera dina befintliga MCP-klienter.

Att självdrifta MetaMCP på din egen VPS ger dig full kontroll över din AI-verktygsinfrastruktur. Anslut vilken MCP-klient som helst (Cursor, Claude Desktop eller anpassade agenter) till en hanterad gateway, behåll hemligheter på serversidan, och skala ditt verktygsekosystem utan att omkonfigurera varje klient vid serverbyte.