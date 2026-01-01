Upp till 69 % rabatt på EmailEngine

Installera EmailEngine med en klicksinstallation.

Ett självhostat e-post-API som ansluter IMAP- och SMTP-konton och exponerar dem som ett enhetligt REST-gränssnitt.

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121,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera EmailEngine med en klicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med EmailEngine

EmailEngine är en självhostad tjänst som ansluter till IMAP- och SMTP-brevlådor — inklusive Gmail, Outlook och alla standardleverantörer — och exponerar alla e-postoperationer via ett enda REST API. Istället för att skriva applikationskod som kommunicerar direkt med IMAP, registrerar utvecklare e-postkonton hos EmailEngine och skickar, tar emot, söker och synkroniserar sedan e-post via rena HTTP-slutpunkter.

Att självhosta EmailEngine på din egen VPS håller e-postkontouppgifter och meddelandedata inom din egen infrastruktur. EmailEngine hanterar återanslutning, kryptering av uppgifter och webhook-leverans så att applikationskoden kan fokusera på affärslogik istället för e-postprotokollhantering. En 14-dagars provperiod ingår. En licens krävs för fortsatt produktionsanvändning.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i EmailEngine

Enhetlig e-post REST API

Få åtkomst till alla IMAP- och SMTP-funktioner – skicka, ta emot, söka, synkronisera – via en enda HTTP-slutpunkt oavsett e-postleverantör.

Flerkontohantering

Registrera flera e-postkonton från valfri leverantör och hantera alla inkorgar via ett enhetligt API, utan att behöva integrera med varje enskild leverantör.

Webhook-händelseleverans

Få HTTP-aviseringar i realtid när nya e-postmeddelanden anländer, meddelanden läses eller brevlådans status ändras, utan avsökning.

Kryptering av autentiseringsuppgifter

Den huvudhemliga nyckeln som du konfigurerar vid driftsättning krypterar alla lagrade e-postkontolösenord och OAuth-token.

SMTP-inlämningsproxy

Skicka e-post på uppdrag av registrerade konton via en inbyggd SMTP-proxy utan att exponera råa autentiseringsuppgifter för sändningstjänster.

Varför köra EmailEngine på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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