Installera EmailEngine med en klicksinstallation.
Ett självhostat e-post-API som ansluter IMAP- och SMTP-konton och exponerar dem som ett enhetligt REST-gränssnitt.
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Vad du kan bygga med EmailEngine
EmailEngine är en självhostad tjänst som ansluter till IMAP- och SMTP-brevlådor — inklusive Gmail, Outlook och alla standardleverantörer — och exponerar alla e-postoperationer via ett enda REST API. Istället för att skriva applikationskod som kommunicerar direkt med IMAP, registrerar utvecklare e-postkonton hos EmailEngine och skickar, tar emot, söker och synkroniserar sedan e-post via rena HTTP-slutpunkter.
Att självhosta EmailEngine på din egen VPS håller e-postkontouppgifter och meddelandedata inom din egen infrastruktur. EmailEngine hanterar återanslutning, kryptering av uppgifter och webhook-leverans så att applikationskoden kan fokusera på affärslogik istället för e-postprotokollhantering. En 14-dagars provperiod ingår. En licens krävs för fortsatt produktionsanvändning.
Viktiga funktioner i EmailEngine
Enhetlig e-post REST API
Få åtkomst till alla IMAP- och SMTP-funktioner – skicka, ta emot, söka, synkronisera – via en enda HTTP-slutpunkt oavsett e-postleverantör.
Flerkontohantering
Registrera flera e-postkonton från valfri leverantör och hantera alla inkorgar via ett enhetligt API, utan att behöva integrera med varje enskild leverantör.
Webhook-händelseleverans
Få HTTP-aviseringar i realtid när nya e-postmeddelanden anländer, meddelanden läses eller brevlådans status ändras, utan avsökning.
Kryptering av autentiseringsuppgifter
Den huvudhemliga nyckeln som du konfigurerar vid driftsättning krypterar alla lagrade e-postkontolösenord och OAuth-token.
SMTP-inlämningsproxy
Skicka e-post på uppdrag av registrerade konton via en inbyggd SMTP-proxy utan att exponera råa autentiseringsuppgifter för sändningstjänster.
Varför köra EmailEngine på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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