EmailEngine är en självhostad tjänst som ansluter till IMAP- och SMTP-brevlådor — inklusive Gmail, Outlook och alla standardleverantörer — och exponerar alla e-postoperationer via ett enda REST API. Istället för att skriva applikationskod som kommunicerar direkt med IMAP, registrerar utvecklare e-postkonton hos EmailEngine och skickar, tar emot, söker och synkroniserar sedan e-post via rena HTTP-slutpunkter.

Att självhosta EmailEngine på din egen VPS håller e-postkontouppgifter och meddelandedata inom din egen infrastruktur. EmailEngine hanterar återanslutning, kryptering av uppgifter och webhook-leverans så att applikationskoden kan fokusera på affärslogik istället för e-postprotokollhantering. En 14-dagars provperiod ingår. En licens krävs för fortsatt produktionsanvändning.