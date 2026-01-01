Spice är en öppen källkods-runtime för data- och AI-infrastruktur som kombinerar federerad SQL-fråga, vektorsökning och LLM-inferens i en enda Rust-process. Byggd på Apache DataFusion, Arrow och DuckDB, ansluter den till dussintals källor – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka och fler – och materialiserar het data lokalt för analys på under en sekund bredvid din applikation.

Att självhosta Spice på din egen VPS ger AI-agenter och RAG-pipelines en enda SQL- och HTTP-slutpunkt över federerad data utan molnavgifter per fråga eller att skicka känsliga poster till en hanterad tjänst. Man deklarerar alla dataset, accelerationer, inbäddningar och modeller i ett enda spicepod.yaml-manifest.