Installera Spice AI med en klicksinstallation.
Portabel, Rust-baserad motor för SQL-frågor, sökning och LLM-inferens för databaserade AI-agenter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Spice AI
Spice är en öppen källkods-runtime för data- och AI-infrastruktur som kombinerar federerad SQL-fråga, vektorsökning och LLM-inferens i en enda Rust-process. Byggd på Apache DataFusion, Arrow och DuckDB, ansluter den till dussintals källor – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka och fler – och materialiserar het data lokalt för analys på under en sekund bredvid din applikation.
Att självhosta Spice på din egen VPS ger AI-agenter och RAG-pipelines en enda SQL- och HTTP-slutpunkt över federerad data utan molnavgifter per fråga eller att skicka känsliga poster till en hanterad tjänst. Man deklarerar alla dataset, accelerationer, inbäddningar och modeller i ett enda spicepod.yaml-manifest.
Viktiga funktioner i Spice AI
Federerad SQL-motor
Fråga Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks och dussintals fler källor tillsammans via en enda Apache DataFusion-driven SQL-slutpunkt.
Lokal dataacceleration
Materialisera heta dataset i Arrow, DuckDB eller SQLite bredvid din applikation för att hantera analytiska frågor med millisekundlatens.
Inbyggd LLM-inferens
Kör chatt- och inbäddningsmodeller med öppna vikter via ett OpenAI-kompatibelt HTTP API direkt i körtiden, ingen separat modellserver krävs.
AI-sökning och RAG
Kombinera vektorlikhetssökning med SQL-filter i en fråga för att driva hämtningsförstärkt generering baserad på din aktuella operativa data.
Arrow Flight gRPC
Strömma stora resultatuppsättningar till analysklienter med nollkopiering Apache Arrow över Flight för dataåtkomst med hög genomströmning tillsammans med REST API:et.
Deklarativa spicepods
Definiera datamängder, accelerationer, modeller och uppdateringsscheman i ett enda YAML-manifest som är versionskontrollerbart och reproducerbart i olika miljöer.
Varför köra Spice AI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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