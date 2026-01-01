Convex är en reaktiv databasplattform som omformar backend-arkitekturen för moderna applikationer. Den kombinerar en dokumentdatabas med realtidsfrågeprenumerationer, ACID-transaktioner och serverlösa funktioner som körs direkt tillsammans med din data – allt i en enda integrerad plattform. När data ändras uppdateras varje prenumererad klient automatiskt utan polling eller manuell WebSocket-hantering.

Att självvärda Convex på din VPS ger dig dedikerad beräkningskraft för konsekvent databasprestanda och fullständig datasuveränitet, vilket är avgörande för applikationer som hanterar användardata som omfattas av integritetsbestämmelser. Denna distribution inkluderar Convex backend för datalagring och funktionskörning, samt kontrollpanelen för att hantera din databas, övervaka frågor och distribuera serverlösa funktioner. Efter första lanseringen, generera en administratörsnyckel genom att köra: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh