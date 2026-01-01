Installera Convex med en klicksinstallation.
Reaktiv databasplattform med öppen källkod, realtidsfrågor, ACID-transaktioner och serverlösa funktioner för moderna appar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Convex
Convex är en reaktiv databasplattform som omformar backend-arkitekturen för moderna applikationer. Den kombinerar en dokumentdatabas med realtidsfrågeprenumerationer, ACID-transaktioner och serverlösa funktioner som körs direkt tillsammans med din data – allt i en enda integrerad plattform. När data ändras uppdateras varje prenumererad klient automatiskt utan polling eller manuell WebSocket-hantering.
Att självvärda Convex på din VPS ger dig dedikerad beräkningskraft för konsekvent databasprestanda och fullständig datasuveränitet, vilket är avgörande för applikationer som hanterar användardata som omfattas av integritetsbestämmelser. Denna distribution inkluderar Convex backend för datalagring och funktionskörning, samt kontrollpanelen för att hantera din databas, övervaka frågor och distribuera serverlösa funktioner. Efter första lanseringen, generera en administratörsnyckel genom att köra: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Viktiga funktioner i Convex
Reaktiva realtidsfrågor
Frågor skickar automatiskt ut uppdateringar till anslutna klienter i samma ögonblick som data ändras, utan polling eller manuell WebSocket-kod.
ACID-transaktioner
Varje skrivning är helt transaktionell, vilket säkerställer datakonsistens över samtidiga uppdateringar i fleranvändarapplikationer.
Serverlösa funktioner
Skriv backend-logik som TypeScript-funktioner som körs direkt i databasmotorn, samplacerade med din data.
Inbyggd fillagring
Lagra och servera filer nativt utan att konfigurera en separat objektlagringstjänst eller CDN-integration.
Tidsresefelsökning
Inspektera historiska datatillstånd och spela upp tidigare frågor för att diagnostisera buggar utan att återskapa dem i produktion.
Varför köra Convex på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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