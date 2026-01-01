Colanode är en allt-i-ett öppen källkod-samarbetsyta byggd kring en lokal-först-arkitektur. Den kombinerar chatt i realtid för team, sidor och wikis med rik text, anpassningsbara databaser med tabell-, kanban- och kalendervyer, samt filhantering – och täcker samma område som Slack och Notion i ett enda verktyg som du har full kontroll över.

Varje ändring sparas först i en lokal SQLite-databas och synkroniseras till servern i bakgrunden, så appen förblir responsiv vid ostadiga anslutningar och fortsätter att fungera offline. Samtidiga redigeringar på sidor och databasposter slås samman med CRDT:er som drivs av Yjs, vilket eliminerar konflikter när teammedlemmar redigerar samtidigt. Självhosting håller varje meddelande, dokument och fil på infrastruktur som du äger, utan avgifter per användare.