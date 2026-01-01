Installera Colanode med ett klick.
Ett lokal-först-alternativ med öppen källkod till Slack och Notion som kombinerar chatt, sidor och databaser i en arbetsyta.
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Vad du kan bygga med Colanode
Colanode är en allt-i-ett öppen källkod-samarbetsyta byggd kring en lokal-först-arkitektur. Den kombinerar chatt i realtid för team, sidor och wikis med rik text, anpassningsbara databaser med tabell-, kanban- och kalendervyer, samt filhantering – och täcker samma område som Slack och Notion i ett enda verktyg som du har full kontroll över.
Varje ändring sparas först i en lokal SQLite-databas och synkroniseras till servern i bakgrunden, så appen förblir responsiv vid ostadiga anslutningar och fortsätter att fungera offline. Samtidiga redigeringar på sidor och databasposter slås samman med CRDT:er som drivs av Yjs, vilket eliminerar konflikter när teammedlemmar redigerar samtidigt. Självhosting håller varje meddelande, dokument och fil på infrastruktur som du äger, utan avgifter per användare.
Viktiga funktioner i Colanode
Lokal-först synkronisering
Appen skriver först ändringar till en lokal SQLite-databas och synkroniserar dem sedan i bakgrunden, så att appen förblir snabb offline och återhämtar sig automatiskt när servern återansluter.
Teamchatt i realtid
Beständiga kanaler och direktmeddelanden håller teamkonversationer organiserade tillsammans med dina dokument och projektdata i samma arbetsyta.
Rik text-sidor
En blockbaserad redigerare för dokument, wikis och anteckningar – liknande Notion – med inbäddningar, kodblock och kapslade sidhierarkier för strukturerad kunskap.
Anpassade databaser
Strukturera information med anpassade fält och växla mellan tabell-, kanban- och kalendervyer, vilket eliminerar behovet av en separat projektspårare eller ett kalkylbladsprogram.
Konfliktfri redigering
CRDT:er som drivs av Yjs låter flera personer redigera samma sida eller post samtidigt utan att skriva över ändringar eller kräva manuell konflikthantering.
Varför köra Colanode på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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