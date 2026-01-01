Installera Unmanic med ettklicksinstallation.
Optimerare för självhostade mediebibliotek som automatiskt transkodar och konverterar filer till dina föredragna format.
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Vad du kan bygga med Unmanic
Unmanic är ett självhostat verktyg för optimering av mediebibliotek som automatiskt skannar dina filer och omkodar dem till konsekventa format med hjälp av FFmpeg. Istället för att manuellt konvertera filer eller skriva skript övervakar Unmanic kontinuerligt en bibliotekskatalog, identifierar filer som inte matchar dina konfigurerade utdataförinställningar och köar dem för bearbetning – allt hanteras via ett webbgränssnitt.
Att själv hosta Unmanic på en VPS ger dig en kontinuerlig konverteringsprocess för din mediesamling. Oavsett om du standardiserar videokodekar, minskar filstorlekar eller bearbetar DVR-inspelningar, hanterar Unmanic uppgifterna i bakgrunden utan att din stationära dator behöver vara påslagen.
Viktiga funktioner i Unmanic
Automatiserad biblioteksskanning
Unmanic skannar kontinuerligt din mediekatalog och lägger filer i kö som inte matchar dina konfigurerade utdataförinställningar för bearbetning.
FFmpeg-driven transkodning
Transkoda video och ljud till vilket format eller codec som helst som stöds av FFmpeg, inklusive H.264, H.265, AV1 och AAC.
Plugin-system
Utöka Unmanic med community-plugins för att ta bort reklam, byta namn på filer, komprimera arkiv och mer.
Realtidsfilövervakare
Systemet upptäcker automatiskt nya eller modifierade filer, så att det köar nyligen tillagt media för bearbetning utan manuell inblandning.
Uppgiftsköhantering
Hantera samtidiga konverteringsjobb med en visuell kö som visar aktuellt förlopp, beräknad tid och bearbetningshistorik.
Varför köra Unmanic på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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