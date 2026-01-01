Unmanic är ett självhostat verktyg för optimering av mediebibliotek som automatiskt skannar dina filer och omkodar dem till konsekventa format med hjälp av FFmpeg. Istället för att manuellt konvertera filer eller skriva skript övervakar Unmanic kontinuerligt en bibliotekskatalog, identifierar filer som inte matchar dina konfigurerade utdataförinställningar och köar dem för bearbetning – allt hanteras via ett webbgränssnitt.

Att själv hosta Unmanic på en VPS ger dig en kontinuerlig konverteringsprocess för din mediesamling. Oavsett om du standardiserar videokodekar, minskar filstorlekar eller bearbetar DVR-inspelningar, hanterar Unmanic uppgifterna i bakgrunden utan att din stationära dator behöver vara påslagen.