Installera Mayan EDMS med en klicksinstallation.
Företagsdokumenthantering med öppen källkod, OCR, fulltextsökning, arbetsflöden, rollbaserade behörigheter och versionshantering.
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Vad du kan bygga med Mayan EDMS
Mayan EDMS är ett gratis dokumenthanteringssystem med öppen källkod på företagsnivå som fångar, lagrar, organiserar och hämtar din organisations dokument via ett rent webbgränssnitt. Byggt på Django och använt inom hälsovård, juridik, statliga och finansiella organisationer världen över, erbjuder Mayan OCR, fulltextsökning, automatiserade arbetsflöden, detaljerad rollbaserad åtkomstkontroll, versionshistorik och metadata-drivna arkiv – funktioner som vanligtvis finns i kommersiella DMS-produkter som kostar tusentals dollar per användare.
Att självhosta Mayan EDMS på din VPS håller varje dokument, granskningslogg och arbetsflöde inom din infrastruktur istället för att passera genom en tredjeparts-SaaS. Mayan EDMS lagrar dokument krypterade i vila, och det omfattande behörighetssystemet låter dig separera synlighet mellan avdelningar, kunder eller efterlevnadsområden.
Viktiga funktioner i Mayan EDMS
OCR och fulltextsökning
Inbyggd OCR extraherar text från skannade PDF-filer och bilder, indexerar varje ord för omedelbar fulltextsökning i hela dokumentbiblioteket.
Automatiserade arbetsflöden
Definiera flerstegsgodkännandeflöden med villkorsstyrd dirigering, parallell granskning och utlösta åtgärder vid dokumentstatusövergångar.
Rollbaserade behörigheter
Granulär åtkomstkontroll på dokument-, mapp- och metadatatypnivå gör det möjligt att separera synlighet per avdelning, klient eller efterlevnadsområde.
Arkivskåp och metadata
Organisera dokument i hierarkiska skåp med anpassade metadatafält, smarta arkiveringsregler och taggbaserad filtrering för snabb hämtning.
Versionshistorik och granskningslogg
Systemet versionshanterar och granskar varje uppladdning, redigering, kommentar och visning, vilket säkerställer fullständig spårbarhet för efterlevnad och regulatoriska krav.
REST API och integrationer
Ett omfattande REST API och webhooks-system gör det enkelt att integrera Mayan med befintliga CRM-system, ERP-system och plattformar för elektronisk signering.
Varför köra Mayan EDMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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