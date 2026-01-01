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Installera Mayan EDMS med en klicksinstallation.

Företagsdokumenthantering med öppen källkod, OCR, fulltextsökning, arbetsflöden, rollbaserade behörigheter och versionshantering.

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86,90kr/mån
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64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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2 vCPU-kärnor
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100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
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8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Mayan EDMS

Mayan EDMS är ett gratis dokumenthanteringssystem med öppen källkod på företagsnivå som fångar, lagrar, organiserar och hämtar din organisations dokument via ett rent webbgränssnitt. Byggt på Django och använt inom hälsovård, juridik, statliga och finansiella organisationer världen över, erbjuder Mayan OCR, fulltextsökning, automatiserade arbetsflöden, detaljerad rollbaserad åtkomstkontroll, versionshistorik och metadata-drivna arkiv – funktioner som vanligtvis finns i kommersiella DMS-produkter som kostar tusentals dollar per användare.

Att självhosta Mayan EDMS på din VPS håller varje dokument, granskningslogg och arbetsflöde inom din infrastruktur istället för att passera genom en tredjeparts-SaaS. Mayan EDMS lagrar dokument krypterade i vila, och det omfattande behörighetssystemet låter dig separera synlighet mellan avdelningar, kunder eller efterlevnadsområden.

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Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Mayan EDMS

OCR och fulltextsökning

Inbyggd OCR extraherar text från skannade PDF-filer och bilder, indexerar varje ord för omedelbar fulltextsökning i hela dokumentbiblioteket.

Automatiserade arbetsflöden

Definiera flerstegsgodkännandeflöden med villkorsstyrd dirigering, parallell granskning och utlösta åtgärder vid dokumentstatusövergångar.

Rollbaserade behörigheter

Granulär åtkomstkontroll på dokument-, mapp- och metadatatypnivå gör det möjligt att separera synlighet per avdelning, klient eller efterlevnadsområde.

Arkivskåp och metadata

Organisera dokument i hierarkiska skåp med anpassade metadatafält, smarta arkiveringsregler och taggbaserad filtrering för snabb hämtning.

Versionshistorik och granskningslogg

Systemet versionshanterar och granskar varje uppladdning, redigering, kommentar och visning, vilket säkerställer fullständig spårbarhet för efterlevnad och regulatoriska krav.

REST API och integrationer

Ett omfattande REST API och webhooks-system gör det enkelt att integrera Mayan med befintliga CRM-system, ERP-system och plattformar för elektronisk signering.

Varför köra Mayan EDMS på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

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Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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