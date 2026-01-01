Mayan EDMS är ett gratis dokumenthanteringssystem med öppen källkod på företagsnivå som fångar, lagrar, organiserar och hämtar din organisations dokument via ett rent webbgränssnitt. Byggt på Django och använt inom hälsovård, juridik, statliga och finansiella organisationer världen över, erbjuder Mayan OCR, fulltextsökning, automatiserade arbetsflöden, detaljerad rollbaserad åtkomstkontroll, versionshistorik och metadata-drivna arkiv – funktioner som vanligtvis finns i kommersiella DMS-produkter som kostar tusentals dollar per användare.

Att självhosta Mayan EDMS på din VPS håller varje dokument, granskningslogg och arbetsflöde inom din infrastruktur istället för att passera genom en tredjeparts-SaaS. Mayan EDMS lagrar dokument krypterade i vila, och det omfattande behörighetssystemet låter dig separera synlighet mellan avdelningar, kunder eller efterlevnadsområden.