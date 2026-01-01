Installera Waline med ett klick.
Lättviktigt kommentarsystem med öppen källkod, spam-skydd, moderering och stöd för avancerade aviseringar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Waline
Waline är ett självhostat kommentarsystem med öppen källkod, utformat för statiska webbplatser, bloggar och dokumentationssidor. Det erbjuder en komplett kommentarsupplevelse inklusive nästlade svar, emoji-reaktioner, besöksräknare och statistik över artikelvisningar, allt utan att förlita sig på tredjepartstjänster som spårar dina användare.
Att själv hosta Waline på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över kommentarsdata, moderationsarbetsflöden och aviseringsinställningar. Denna distribution använder SQLite för lokal lagring utan konfiguration, så det finns ingen separat databas att hantera. Waline integreras med vilken frontend som helst via en JavaScript-widget och stöder Markdown-formatering i kommentarer direkt.
Viktiga funktioner i Waline
Spamskydd
Inbyggd Akismet-integration och IP-baserad hastighetsbegränsning förhindrar skräppostkommentarer utan att kräva manuell granskning av alla inlämningar.
E-postaviseringar
Automatiska e-postaviseringar meddelar kommentatorer om svar och webbplatsägare om nya inlägg, vilket håller konversationer aktiva utan manuell övervakning.
Besöksanalys
Spåra antal sidvisningar och statistik över unika besökare per artikel direkt från Waline-widgeten, utan behov av en extra analystjänst.
Moderering översikt
Med en webbaserad kontrollpanel kan du godkänna, redigera och ta bort kommentarer samt hantera kommentatorskonton från ett enda gränssnitt.
Markdown-stöd
Kommentatorer kan formatera svar med Markdown-syntax och infoga emoji-reaktioner, vilket gör diskussionerna rikare och lättare att läsa.
Varför köra Waline på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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