Waline är ett självhostat kommentarsystem med öppen källkod, utformat för statiska webbplatser, bloggar och dokumentationssidor. Det erbjuder en komplett kommentarsupplevelse inklusive nästlade svar, emoji-reaktioner, besöksräknare och statistik över artikelvisningar, allt utan att förlita sig på tredjepartstjänster som spårar dina användare.

Att själv hosta Waline på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över kommentarsdata, moderationsarbetsflöden och aviseringsinställningar. Denna distribution använder SQLite för lokal lagring utan konfiguration, så det finns ingen separat databas att hantera. Waline integreras med vilken frontend som helst via en JavaScript-widget och stöder Markdown-formatering i kommentarer direkt.