Installera Overseerr med en klicksinstallation
Verktyg för hantering och upptäckt av mediaförfrågningar för Plex med TMDb-driven bläddring, godkännandeflöden och automatisk Sonarr- och Radarr-integration.
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Vad du kan bygga med Overseerr
Overseerr är det främsta verktyget för hantering av mediebegäranden med öppen källkod för Plex-serveroperatörer. Användare bläddrar i ett imponerande TMDb-drivet gränssnitt för att upptäcka och begära filmer eller TV-serier; administratörer granskar och godkänner dessa begäranden, som Sonarr och Radarr sedan automatiskt uppfyller. Plex-autentisering ger sömlös engångsinloggning, och biblioteksskannern förhindrar dubblettnedladdningar genom att korskontrollera vad som redan finns tillgängligt.
Att självhosta Overseerr på din VPS ger din Plex-gemenskap en polerad, alltid tillgänglig portal utan att exponera automatiseringsverktyg för backend. Dedikerade resurser säkerställer snabb medieupptäckt med högupplösta omslagsbilder, medan beständig lagring skyddar begärandehistorik, användarkonton och integrationsinställningar vid omstarter och uppdateringar.
Viktiga funktioner i Overseerr
Plex enkel inloggning
Användare autentiserar sig med sina Plex-konton, och systemet synkroniserar behörigheter automatiskt, så det finns inget separat användarhanteringslager att underhålla.
Sonarr och Radarr-integration
Systemet skickar godkända förfrågningar direkt till Sonarr eller Radarr för automatisk nedladdning och leverans till biblioteket, vilket sluter cirkeln utan manuell inblandning.
TMDb upptäcktsgränssnitt
En visuellt tilltalande surfupplevelse som drivs av The Movie Database låter användare utforska trendande, populärt och rekommenderat innehåll innan de gör förfrågningar.
Arbetsflöde för godkännande av begäran
Administratörer granskar väntande förfrågningar via en intuitiv översikt med möjlighet att godkänna, neka eller ställa in kvoter per användare för att hantera lagringskapacitet.
Flerkanalsaviseringar
Håller användarna informerade om förfrågningarnas status via Discord, Telegram, Slack, e-post, webhooks, Pushover och mer, där varje kanal kan konfigureras oberoende.
Varför köra Overseerr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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