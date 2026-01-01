Overseerr är det främsta verktyget för hantering av mediebegäranden med öppen källkod för Plex-serveroperatörer. Användare bläddrar i ett imponerande TMDb-drivet gränssnitt för att upptäcka och begära filmer eller TV-serier; administratörer granskar och godkänner dessa begäranden, som Sonarr och Radarr sedan automatiskt uppfyller. Plex-autentisering ger sömlös engångsinloggning, och biblioteksskannern förhindrar dubblettnedladdningar genom att korskontrollera vad som redan finns tillgängligt.

Att självhosta Overseerr på din VPS ger din Plex-gemenskap en polerad, alltid tillgänglig portal utan att exponera automatiseringsverktyg för backend. Dedikerade resurser säkerställer snabb medieupptäckt med högupplösta omslagsbilder, medan beständig lagring skyddar begärandehistorik, användarkonton och integrationsinställningar vid omstarter och uppdateringar.