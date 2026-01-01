Installera Plone med ettklicksinstallation.
Säkert innehållshanteringssystem med öppen källkod som regeringar, universitet och företag har litat på i över tjugo år.
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Vad du kan bygga med Plone
Plone är ett moget, företagsanpassat CMS med öppen källkod byggt på en solid Python-grund. Det driver tusentals webbplatser hos myndigheter, universitet, icke-statliga organisationer och globala företag, med en historik på över 20 år utan en enda rapporterad sårbarhet för fjärrkörning av kod. Plone 6 levereras med det klassiska användargränssnittet – en fullfjädrad redigeringsmiljö med detaljerad rollbaserad åtkomstkontroll, flerspråkigt innehåll, versionshantering och ett rikt ekosystem av tillägg som överstiger 300 paket.
Att själv hosta Plone på din VPS ger dig fullständigt ägande över ditt innehåll och dina användardata, ingen licensiering per användare, och flexibiliteten att utöka plattformen genom Python-tillägg och ett REST API som driver headless och hybrid publiceringsarbetsflöden.
Viktiga funktioner i Plone
Säkerhet av företagsklass
Plone har en 20-årig säkerhetshistorik och ett dedikerat säkerhetsteam – vilket gör det till förstahandsvalet för CMS för organisationer inom offentlig sektor och hälsovård som inte har råd med intrång.
Granulär åtkomstkontroll
Definiera roller och behörigheter på alla nivåer i innehållsträdet, så att redaktörer, granskare och läsare var och en ser och ändrar endast det de har behörighet att komma åt.
Fullständig innehållsversionering
Du kan spåra och återställa varje innehållsförändring — jämföra versioner, återställa tidigare tillstånd och upprätthålla en komplett granskningslogg utan extra tillägg.
Flerspråkig support
Hantera innehåll på flera språk med inbyggda översättningsarbetsflöden, språkmedveten navigering och publiceringskontroller per språk.
REST API
plone.restapi-lagret exponerar allt innehåll och all konfiguration som JSON-slutpunkter, vilket möjliggör headless publicering, mobilappar och tredjepartsintegrationer.
Utbyggbart tilläggsekosystem
Över 300 community-tillägg täcker e-handel, LDAP-autentisering, avancerad sökning och anpassade arbetsflöden – alla kan installeras utan att förgrena kärnan.
Varför köra Plone på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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