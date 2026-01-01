Plone är ett moget, företagsanpassat CMS med öppen källkod byggt på en solid Python-grund. Det driver tusentals webbplatser hos myndigheter, universitet, icke-statliga organisationer och globala företag, med en historik på över 20 år utan en enda rapporterad sårbarhet för fjärrkörning av kod. Plone 6 levereras med det klassiska användargränssnittet – en fullfjädrad redigeringsmiljö med detaljerad rollbaserad åtkomstkontroll, flerspråkigt innehåll, versionshantering och ett rikt ekosystem av tillägg som överstiger 300 paket.

Att själv hosta Plone på din VPS ger dig fullständigt ägande över ditt innehåll och dina användardata, ingen licensiering per användare, och flexibiliteten att utöka plattformen genom Python-tillägg och ett REST API som driver headless och hybrid publiceringsarbetsflöden.