Etherpad är en webbaserad samarbetsredigerare med öppen källkod som gör det möjligt för flera användare att redigera samma dokument samtidigt, där alla deltagare omedelbart ser ändringar. Varje bidragsgivares text har en färgkod, vilket gör det enkelt att se vem som skrev vad. Du behöver inte registrera dig eller installera någon programvara – dela bara en länk och börja samarbeta.

Att hosta Etherpad på din egen VPS säkerställer att känsliga dokument aldrig lämnar din infrastruktur. Den inkluderade PostgreSQL-backend ger tillförlitlig datalagring och fullständig versionshistorik, medan det utbyggbara pluginsystemet låter dig lägga till bildstöd, uppgiftslistor och anpassade integrationer skräddarsydda för ditt teams arbetsflöde.