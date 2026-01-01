Installera Etherpad med ettklicksinstallation.
Textredigerare med öppen källkod för samarbete i realtid där flera användare kan skriva och redigera dokument samtidigt.
Välj en VPS-prenumeration för Etherpad
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Etherpad
Etherpad är en webbaserad samarbetsredigerare med öppen källkod som gör det möjligt för flera användare att redigera samma dokument samtidigt, där alla deltagare omedelbart ser ändringar. Varje bidragsgivares text har en färgkod, vilket gör det enkelt att se vem som skrev vad. Du behöver inte registrera dig eller installera någon programvara – dela bara en länk och börja samarbeta.
Att hosta Etherpad på din egen VPS säkerställer att känsliga dokument aldrig lämnar din infrastruktur. Den inkluderade PostgreSQL-backend ger tillförlitlig datalagring och fullständig versionshistorik, medan det utbyggbara pluginsystemet låter dig lägga till bildstöd, uppgiftslistor och anpassade integrationer skräddarsydda för ditt teams arbetsflöde.
Viktiga funktioner i Etherpad
Realtidssamredigering
Ändringar från varje deltagare syns omedelbart med färgkodad attribuering, så att team kan skriva tillsammans utan sammanslagningskonflikter eller låsning.
Fullständig versionshistorik
Tidslinjeverktyget lagrar varje revision och låter dig spola tillbaka och återställa vilket tidigare tillstånd som helst av dokumentet.
Ingen registrering krävs
Deltagare ansluter sig till pads via en delad URL utan att skapa konton, vilket minskar friktionen för engångssamarbete med externa gäster.
Plugin-ekosystem
Utöka Etherpad med tillägg för bildinbäddning, att-göra-listor, exportformat och verktygsintegrationer för att passa ditt teams specifika behov.
Administrationspanel
Webbaserat administrationsgränssnitt låter dig hantera pads, övervaka aktivitet och konfigurera serverinställningar utan direkt serveråtkomst.
Varför köra Etherpad på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.