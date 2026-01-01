Installera EdgeDB med ettklicksinstallation.
Nästa generations grafrelationella databas byggd på PostgreSQL med ett modernt frågespråk och en intuitiv datamodell.
Välj en VPS-prenumeration för EdgeDB
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med EdgeDB
EdgeDB är en öppen källkodsdatabas som omformar det relationella paradigmet. Byggd på PostgreSQL:s beprövade motor, introducerar den en rik objektrelationell datamodell, schemaarv och EdgeQL – ett frågespråk som är utformat för att vara mer uttrycksfullt och säkrare än SQL. Utvecklare drar nytta av beräknade egenskaper, länknings-egenskaper och inbyggda migreringsverktyg som eliminerar manuell schemamanagement.
Att självvärda EdgeDB på din egen VPS ger dig full kontroll över databaskonfiguration, resursallokering och datalagring. Du kan finjustera PostgreSQL-inställningar för att matcha din arbetsbelastning, implementera anpassade säkerhetskopieringsstrategier och integrera med din infrastruktur utan begränsningarna hos hanterade databastjänster.
Viktiga funktioner i EdgeDB
EdgeQL frågespråk
Ett modernt alternativ till SQL med intuitiv syntax, komponerbara uttryck och kraftfull objektgrafgenomgång som eliminerar komplexa flersammanfogade frågor.
Objekt-relationell modell
Definiera scheman med objekttyper, arv och beräknade egenskaper för att minska impedansmatchningen mellan applikationskod och databaslager.
Automatiska migreringar
Generera och tillämpa schemamigreringar automatiskt från dina schemadefinitioner, vilket eliminerar handskrivna ALTER TABLE-skript och migreringsavvikelser.
Webb Admin UI
Inbyggt webbläsarbaserat gränssnitt för schemauppforskning, interaktiva frågor och datavisualisering utan att installera ytterligare verktyg.
Typsäkra klientbibliotek
Officiella frågebyggare för TypeScript, Python och Go genererar helt typsäker databasåtkomstkod direkt från ditt EdgeDB-schema.
Varför köra EdgeDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.