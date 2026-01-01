EdgeDB är en öppen källkodsdatabas som omformar det relationella paradigmet. Byggd på PostgreSQL:s beprövade motor, introducerar den en rik objektrelationell datamodell, schemaarv och EdgeQL – ett frågespråk som är utformat för att vara mer uttrycksfullt och säkrare än SQL. Utvecklare drar nytta av beräknade egenskaper, länknings-egenskaper och inbyggda migreringsverktyg som eliminerar manuell schemamanagement.

Att självvärda EdgeDB på din egen VPS ger dig full kontroll över databaskonfiguration, resursallokering och datalagring. Du kan finjustera PostgreSQL-inställningar för att matcha din arbetsbelastning, implementera anpassade säkerhetskopieringsstrategier och integrera med din infrastruktur utan begränsningarna hos hanterade databastjänster.