Installera Marimo med en klicksinstallation.
Reaktiv Python-anteckningsbok med automatisk cellåterkörning, SQL-stöd och git-vänligt rent Python-filformat.
Välj en VPS-prenumeration för Marimo
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Marimo
Marimo är en nästa generations Python-anteckningsbok som eliminerar problemen med dolda tillstånd i traditionella Jupyter-anteckningsböcker. Den spårar automatiskt beroenden mellan celler och återexekverar reaktivt efterföljande celler när värden ändras, så din anteckningsbok återspeglar alltid datans aktuella tillstånd. Anteckningsböcker är vanliga .py-filer. Du kan versionskontrollera dem fullt ut, granska dem i pull-förfrågningar och köra dem som standard Python-skript eller distribuera dem som fristående webbapplikationer.
Att själv drifta Marimo på din VPS ger ditt team en ihållande, alltid-på-anteckningsboksmiljö som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst, med förinstallerat SQL-stöd för att köra frågor mot databaser på samma server, och tokenbaserad autentisering för att hålla analysen privat.
Viktiga funktioner i Marimo
Reaktiv exekvering
Celler körs automatiskt om när deras beroenden ändras, vilket eliminerar buggar med inaktuellt tillstånd som gör traditionella anteckningsböcker opålitliga.
Git-vänligt format
Man lagrar anteckningsböcker som rena Python-filer, vilket gör dem jämförbara, granskningsbara i PR:er och körbara från kommandoraden.
Inbyggt SQL-stöd
Fråga databaser och dataframes med SQL direkt i anteckningsböcker utan extra bibliotek eller konfiguration.
Interaktiva UI-element
Lägg till reglage, rullgardinsmenyer, tabeller och andra interaktiva widgetar för att förvandla analysanteckningsböcker till delbara webbappar.
Modern redigerare
Automatisk komplettering, formatering, felmarkering och en dataframe-visare gör det snabbare att skriva och felsöka Python.
Varför köra Marimo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.