Marimo är en nästa generations Python-anteckningsbok som eliminerar problemen med dolda tillstånd i traditionella Jupyter-anteckningsböcker. Den spårar automatiskt beroenden mellan celler och återexekverar reaktivt efterföljande celler när värden ändras, så din anteckningsbok återspeglar alltid datans aktuella tillstånd. Anteckningsböcker är vanliga .py-filer. Du kan versionskontrollera dem fullt ut, granska dem i pull-förfrågningar och köra dem som standard Python-skript eller distribuera dem som fristående webbapplikationer.

Att själv drifta Marimo på din VPS ger ditt team en ihållande, alltid-på-anteckningsboksmiljö som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst, med förinstallerat SQL-stöd för att köra frågor mot databaser på samma server, och tokenbaserad autentisering för att hålla analysen privat.