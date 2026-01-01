Installera HomeHub med ett klicks installation.
Familjeöversikt utan inloggning för delade anteckningar, inköpslistor, sysslor, kalendrar och utgifter i en privat PWA.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med HomeHub
HomeHub är en familjeapplikation med öppen källkod som är självhostad och förvandlar vilken server som helst till en privat instrumentpanel för alla i ditt hushåll. Den är designad för delad användning i ett hemnätverk och levereras som en inloggningsfri progressiv webbapp (PWA), så att varje familjemedlem kan öppna den i en webbläsare, spara den på sin hemskärm och omedelbart börja samarbeta om anteckningar, inköpslistor, sysslor och en delad kalender.
Att själv hosta HomeHub håller hushållsdata — utgifter, shoppingvanor, familjerutiner och uppladdade filer — helt på din egen VPS, utan tredjeparts molnsynkronisering, spårning eller användaravgifter. Funktioner kan aktiveras individuellt via en enda YAML-konfiguration, så att du bara aktiverar de verktyg din familj faktiskt använder.
Viktiga funktioner i HomeHub
Delad inköpslista
En gemensam inköpslista med smarta förslag utifrån tidigare inköp, så att hela familjen kan lägga till varor när de tar slut.
Familjeutgiftskoll
Håll koll på hushållsutgifter med stöd för återkommande räkningar som prenumerationer, elräkningar, mjölk eller tidningar, allt i en och samma huvudbok.
Kalender och påminnelser
En delad kalender med färgkodade kategorier för räkningar, skola, hälsa och familjeevenemang håller alla hushållsmedlemmar samordnade.
Sysslor och anteckningar
Lättviktig sysslospårare och delad anteckningstavla låter familjemedlemmar tilldela uppgifter och skriva snabba meddelanden utan extra appar.
Inbyggda verktyg
Inkluderar receptbok, spårare för utgångsdatum, PDF-kompressor, URL-förkortare, QR-generator och en medienedladdare i en enda PWA.
Privat från grunden
Inget kontosystem, ingen telemetri och inget molnberoende – all data stannar kvar i din VPS och ditt hemnätverk.
Varför köra HomeHub på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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