HomeHub är en familjeapplikation med öppen källkod som är självhostad och förvandlar vilken server som helst till en privat instrumentpanel för alla i ditt hushåll. Den är designad för delad användning i ett hemnätverk och levereras som en inloggningsfri progressiv webbapp (PWA), så att varje familjemedlem kan öppna den i en webbläsare, spara den på sin hemskärm och omedelbart börja samarbeta om anteckningar, inköpslistor, sysslor och en delad kalender.

Att själv hosta HomeHub håller hushållsdata — utgifter, shoppingvanor, familjerutiner och uppladdade filer — helt på din egen VPS, utan tredjeparts molnsynkronisering, spårning eller användaravgifter. Funktioner kan aktiveras individuellt via en enda YAML-konfiguration, så att du bara aktiverar de verktyg din familj faktiskt använder.