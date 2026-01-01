phpMyAdmin är det mest använda webbaserade administrationsverktyget för MySQL- och MariaDB-databaser, som miljontals utvecklare och databasadministratörer har litat på i över två decennier. Det erbjuder ett omfattande grafiskt gränssnitt för att bläddra i data, köra SQL-frågor, hantera tabeller och index, hantera användarbehörigheter och importera eller exportera data – allt utan kommandoradsåtkomst.

Denna distribution körs i godtyckligt serverläge, vilket låter dig ansluta till vilken MySQL- eller MariaDB-instans som helst genom att ange dess inloggningsuppgifter vid inloggning. Att själv hosta phpMyAdmin på din egen VPS håller databastrafiken inom ditt nätverk och ger alltid tillgänglig åtkomst säkrad med HTTPS.