Installera phpMyAdmin med installation med ett klick.
Webbaserat administrationsverktyg för att hantera MySQL- och MariaDB-databaser via ett intuitivt grafiskt gränssnitt.
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Vad du kan bygga med phpMyAdmin
phpMyAdmin är det mest använda webbaserade administrationsverktyget för MySQL- och MariaDB-databaser, som miljontals utvecklare och databasadministratörer har litat på i över två decennier. Det erbjuder ett omfattande grafiskt gränssnitt för att bläddra i data, köra SQL-frågor, hantera tabeller och index, hantera användarbehörigheter och importera eller exportera data – allt utan kommandoradsåtkomst.
Denna distribution körs i godtyckligt serverläge, vilket låter dig ansluta till vilken MySQL- eller MariaDB-instans som helst genom att ange dess inloggningsuppgifter vid inloggning. Att själv hosta phpMyAdmin på din egen VPS håller databastrafiken inom ditt nätverk och ger alltid tillgänglig åtkomst säkrad med HTTPS.
Viktiga funktioner i phpMyAdmin
Visuell databashantering
Bläddra, sök, redigera och ta bort poster över databaser och tabeller via ett intuitivt webbgränssnitt.
SQL-frågeredigerare
Kör frågor med syntaxmarkering, autokomplettering och en visuell frågebyggare för komplexa operationer.
Import och export
Flytta data in och ut med SQL, CSV, XML, JSON och andra populära format med konfigurerbara alternativ.
Hantering av användarbehörigheter
Skapa och hantera användarkonton för databaser med detaljerade behörighetskontroller över MySQL-servrar.
Flerserverstöd
Anslut till olika MySQL- och MariaDB-instanser från en enda phpMyAdmin-distribution med hjälp av godtyckligt serverläge.
Serverövervakning
Visa databas- och tabellstatistik, spåra serverstatusmått och övervaka prestanda i realtid.
Varför köra phpMyAdmin på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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