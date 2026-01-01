Installera wger med ettklicksinstallation.
Självhostad tränings- och motionsspårare med övningsdatabas, kostregistrering och viktuppföljning för idrottare och tränare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med wger
wger är en tränings- och aktivitetsspårare med öppen källkod som kombinerar en omfattande träningsdatabas, strukturerad träningsplanering, näringsspårning och kroppsviktsövervakning i en egenhostad Django-applikation. Den levereras med en community-kurerad katalog med tusentals övningar med beskrivningar, målinriktade muskler och demonstrationsbilder, och den kan paras ihop med inbyggda mobilappar för iOS och Android så att idrottare kan logga träningspass och måltider från gymmet.
Att egenhosta wger på din VPS håller personlig träningsdata — träningspass, kroppsmått, matloggar och framstegsdiagram — på infrastruktur du kontrollerar istället för att lämna över den till en fitness-SaaS. Plattformen stöder flera användare med privata konton, valfria gästinloggningar för provanvändning, och ett omfattande REST API för anpassade översikter eller integrationer med tredjepartsappar.
Viktiga funktioner i wger
Träningsdatabas
Tusentals gemenskapsgranskade övningar med beskrivningar, muskelgrupper som tränas och demonstrationsbilder, som kommer från den överordnade wger.de-katalogen.
Träningsplanering
Bygg strukturerade rutiner med set, reps, vikter och viloperioder, spåra sedan framsteg pass för pass med diagram.
Näringsloggning
Planera måltider utifrån makro- och kalorimål med en sökbar livsmedelsdatabas, dagliga måltidsloggar och generering av inköpslistor.
Kroppsviktsuppföljning
Logga kroppsvikt, mått och framstegsbilder över tid med trenddiagram som belyser långsiktiga förändringar.
Inbyggda mobilappar
Gratis iOS- och Android-appar ansluter till din självhostade instans för gymloggning utan en webbläsare.
Fleranvändare med API
Användarkonton med valfria gästinloggningar plus ett omfattande REST API för anpassade kontrollpaneler, integrationer och coachningsverktyg.
Varför köra wger på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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