wger är en tränings- och aktivitetsspårare med öppen källkod som kombinerar en omfattande träningsdatabas, strukturerad träningsplanering, näringsspårning och kroppsviktsövervakning i en egenhostad Django-applikation. Den levereras med en community-kurerad katalog med tusentals övningar med beskrivningar, målinriktade muskler och demonstrationsbilder, och den kan paras ihop med inbyggda mobilappar för iOS och Android så att idrottare kan logga träningspass och måltider från gymmet.

Att egenhosta wger på din VPS håller personlig träningsdata — träningspass, kroppsmått, matloggar och framstegsdiagram — på infrastruktur du kontrollerar istället för att lämna över den till en fitness-SaaS. Plattformen stöder flera användare med privata konton, valfria gästinloggningar för provanvändning, och ett omfattande REST API för anpassade översikter eller integrationer med tredjepartsappar.