Installera Pterodactyl med ettklicksinstallation.
Hanteringspanel för spelserver med öppen källkod, Docker-isolering, realtidskonsol och stöd för hundratals spel.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Pterodactyl
Pterodactyl är den ledande hanteringspanelen för spelserver med öppen källkod, betrodd av webbhotellleverantörer och spelgemenskaper över hela världen. Varje spelserver körs i sin egen Docker-container, vilket förhindrar resurskonflikter och hindrar en komprometterad server från att påverka andra på samma maskin. Det moderna React-baserade gränssnittet ger serverägare konsolåtkomst i realtid, filhantering, schemaläggning av säkerhetskopior och resursövervakning.
Att själv hosta Pterodactyl eliminerar avgifter per server som tas ut av hanterade webbhotellplattformar och ger administratörer full kontroll över varumärkesprofilering, autentiseringsintegrationer och anpassade eggs för spel som inte stöds. Denna distribution omfattar panelen med MariaDB och Redis – Wings måste installeras separat på noder där spelserverar kommer att köras.
Viktiga funktioner i Pterodactyl
Docker-isolering
Varje spelservrar kör i sin egen container. Detta förhindrar resurskonflikter och håller värdsystemet säkert, även om en server drabbas av ett intrång.
Realtidskonsol
WebSocket-driven webbkonsol ger spelare och administratörer direktåtkomst till serverutdata och kommandon direkt från webbläsaren.
Automatiserade säkerhetskopior
Inbyggd schemaläggning av säkerhetskopior lagrar serverögonblicksbilder i S3-kompatibel lagring och skyddar spelvärldsdata utan manuell inblandning.
Multinodskalning
Hantera spelservrar spridda över flera fysiska maskiner från en enda panel, och skala kapaciteten genom att lägga till Wings-noder när efterfrågan växer.
Community Eggs
Hundratals ägg från communityn finns för Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike och mer — distribuera vilket som helst av de spel som stöds på sekunder.
Varför köra Pterodactyl på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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