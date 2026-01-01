Pterodactyl är den ledande hanteringspanelen för spelserver med öppen källkod, betrodd av webbhotellleverantörer och spelgemenskaper över hela världen. Varje spelserver körs i sin egen Docker-container, vilket förhindrar resurskonflikter och hindrar en komprometterad server från att påverka andra på samma maskin. Det moderna React-baserade gränssnittet ger serverägare konsolåtkomst i realtid, filhantering, schemaläggning av säkerhetskopior och resursövervakning.

Att själv hosta Pterodactyl eliminerar avgifter per server som tas ut av hanterade webbhotellplattformar och ger administratörer full kontroll över varumärkesprofilering, autentiseringsintegrationer och anpassade eggs för spel som inte stöds. Denna distribution omfattar panelen med MariaDB och Redis – Wings måste installeras separat på noder där spelserverar kommer att köras.