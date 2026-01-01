Distribuera Teable med en klicksinstallation.
Öppen källkodsdatabas utan kod med ett kalkylbladsgränssnitt som drivs av PostgreSQL och realtidssamarbete.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Teable
Teable är ett snabbt alternativ med öppen källkod till Airtable som kombinerar ett välbekant kalkylbladsgränssnitt med den fulla kraften hos en PostgreSQL-databas. Det stöder rika fälttyper, flera visningslägen, samarbete i realtid och radnivåfiltrering – allt med stöd av en databas som du har full kontroll över.
Att själva hosta Teable på en VPS innebär att din företagsdata finns i din egen PostgreSQL-instans utan radbegränsningar, inga avgifter per användare och ingen leverantörslåsning. Team kan bygga interna verktyg, projektspårare och CRM-liknande databaser utan att skriva kod.
Viktiga funktioner i Teable
PostgreSQL-baksystem
Du äger en standard PostgreSQL-databas som lagrar all data, utan proprietärt format eller leverantörslåsning.
Flera vytyper
Växla mellan rutnäts-, galleri-, kanban-, kalender- och formulärvyer för att arbeta med data i det format som passar varje arbetsflöde.
Realtidssamarbete
Flera teammedlemmar kan redigera tabeller samtidigt med uppdateringar i realtid och utan konflikter.
Inga radgränser
Till skillnad från SaaS-alternativ sätter självhostade Teable inga konstgjorda gränser för rader, tabeller eller arbetsytans storlek.
API-åtkomst
Ett RESTful API låter dig integrera Teable-data med externa verktyg, automationsplattformar och anpassade applikationer.
Varför köra Teable på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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