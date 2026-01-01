Teable är ett snabbt alternativ med öppen källkod till Airtable som kombinerar ett välbekant kalkylbladsgränssnitt med den fulla kraften hos en PostgreSQL-databas. Det stöder rika fälttyper, flera visningslägen, samarbete i realtid och radnivåfiltrering – allt med stöd av en databas som du har full kontroll över.

Att själva hosta Teable på en VPS innebär att din företagsdata finns i din egen PostgreSQL-instans utan radbegränsningar, inga avgifter per användare och ingen leverantörslåsning. Team kan bygga interna verktyg, projektspårare och CRM-liknande databaser utan att skriva kod.