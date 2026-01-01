Installera Trudesk med en klicksinstallation.
Öppen källkods helpdesk och ärendehanteringslösning för att organisera supportförfrågningar och hålla arbetsbelastningen hanterbar.
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Vad du kan bygga med Trudesk
Trudesk är en open source-plattform för kundtjänst byggd med Node.js och MongoDB, utformad för att hålla supportverksamheten organiserad och enkel. Den erbjuder ett rent gränssnitt för ärendehantering där team kan skapa, tilldela, prioritera och lösa supportförfrågningar utan komplexiteten hos företagsalternativ. Elasticsearch-integration möjliggör snabb fulltextsökning över alla ärenden och all aktivitet.
Att själv hosta Trudesk på din egen VPS håller all kunddata under din kontroll utan licensavgifter per användare eller tredjepartsdatautbyte. Den första besökaren slutför installationsguiden för att konfigurera databasanslutningen och skapa administratörskontot, vilket gör den initiala driftsättningen enkel och säker.
Viktiga funktioner i Trudesk
Ärendehantering
Skapa, tilldela och spåra supportärenden genom hela deras livscykel med prioritetsnivåer, statusuppdateringar och teamtilldelning.
Fulltextsökning
Elasticsearch-driven sökning låter agenter omedelbart hitta ärenden, kommentarer och historik i hela supportsystemet.
Teamsamarbete
Tilldela ärenden till specifika agenter eller grupper, lägg till interna anteckningar och spåra all aktivitet i en enhetlig konversationstråd.
Rollbaserad åtkomst
Kontrollera vad agenter och kunder kan se och göra med konfigurerbara användarroller och behörighetsgrupper.
Notissystem
Informera agenter och kunder via e-postaviseringar vid ärendeuppdateringar, tilldelningar och statusändringar.
Varför köra Trudesk på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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