Trudesk är en open source-plattform för kundtjänst byggd med Node.js och MongoDB, utformad för att hålla supportverksamheten organiserad och enkel. Den erbjuder ett rent gränssnitt för ärendehantering där team kan skapa, tilldela, prioritera och lösa supportförfrågningar utan komplexiteten hos företagsalternativ. Elasticsearch-integration möjliggör snabb fulltextsökning över alla ärenden och all aktivitet.

Att själv hosta Trudesk på din egen VPS håller all kunddata under din kontroll utan licensavgifter per användare eller tredjepartsdatautbyte. Den första besökaren slutför installationsguiden för att konfigurera databasanslutningen och skapa administratörskontot, vilket gör den initiala driftsättningen enkel och säker.