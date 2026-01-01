Installera Sharkey med ettklicksinstallation.
Federerad mikrobloggserver baserad på Misskey med förbättrad prestanda, stöd för Mastodon API och modernt användargränssnitt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Sharkey
Sharkey är en Misskey-förgrening som följer uppströmsutvecklingen och levererar en förfinad social upplevelse för fediversum. Den talar ActivityPub nativt, så din community kan följa och interagera med konton på Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed och resten av det federerade nätverket utan några bryggor.
Jämfört med ursprungliga Misskey lägger Sharkey till federerad inläggsredigering, federerade profilbakgrunder, Mastodon-klient API-kompatibilitet och dussintals UX-förbättringar som drivs av community-feedback. Att själv hosta Sharkey på din egen VPS håller din tidslinje, media och följargraf helt under din kontroll, utan att någon plattformsägare bestämmer vem du kan nå.
Viktiga funktioner i Sharkey
ActivityPub-federering
Anslut till Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed och alla andra ActivityPub-servrar för att nå hela fediversum från din egen instans.
Mastodon API-kompatibel
Använd valfri tredjeparts Mastodon-klient för att posta och bläddra, och dra ändå nytta av Misskey-liknande funktioner i bakgrunden.
Anpassade emoji och reaktioner
Ladda upp serverövergripande anpassade emojier. Reagera på alla inlägg med dem och förvandla tidslinjer till uttrycksfulla konversationer bortom ren text.
Federerad efterredigering
Redigera dina inlägg efter publicering och låt ändringen spridas smidigt till fjärrinstanser, med fullständig redigeringshistorik bevarad.
Antenner och listor
Bygg nyckelordsbaserade antenner och kurerade användarlistor för att filtrera tidslinjer, följa ämnen och aldrig missa inlägg som är viktiga för dig.
Driva mediehantering
Organisera uppladdade bilder, videor och filer i en inbyggd Drive med mappar, sökfunktion och återanvändning i inlägg och profiltillgångar.
Varför köra Sharkey på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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