Sharkey är en Misskey-förgrening som följer uppströmsutvecklingen och levererar en förfinad social upplevelse för fediversum. Den talar ActivityPub nativt, så din community kan följa och interagera med konton på Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed och resten av det federerade nätverket utan några bryggor.

Jämfört med ursprungliga Misskey lägger Sharkey till federerad inläggsredigering, federerade profilbakgrunder, Mastodon-klient API-kompatibilitet och dussintals UX-förbättringar som drivs av community-feedback. Att själv hosta Sharkey på din egen VPS håller din tidslinje, media och följargraf helt under din kontroll, utan att någon plattformsägare bestämmer vem du kan nå.