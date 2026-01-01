Installera Workout Cool med ett klick.
Träningsplattform med öppen källkod för att skapa träningsprogram, följa framsteg och hantera ett personligt träningsbibliotek.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Workout Cool
Workout Cool är en självhostad plattform för träningscoaching som erbjuder en omfattande övningsdatabas, ett verktyg för att bygga strukturerade träningsprogram och spårning av träningspass — allt körs på din egen server utan prenumerationsavgifter eller datadelning med tredje part. Användare kan bläddra bland övningar med instruktionsvideor, bygga anpassade träningsprogram organiserade efter muskelgrupp eller träningsmål, och logga träningspass för att spåra prestationer över tid.
Till skillnad från värdbaserade träningsappar som låser historisk data bakom prenumerationer, lagrar Workout Cool all träningshistorik i en PostgreSQL-databas på din egen infrastruktur. Plattformen stöder autentisering med e-post och lösenord tillsammans med valfri Google OAuth, och det inbyggda övningsbiblioteket kan förifyllas med exempeldata vid första lanseringen.
Viktiga funktioner i Workout Cool
Träningsbibliotek
Utforska en omfattande databas med övningar och instruktionsvideor, sorterade efter muskelgrupp, utrustning och träningsform.
Träningsprogrambyggare
Skapa strukturerade flerdagars träningsprogram med anpassade övningsval, set, repetitioner och viloperioder för alla träningsmål.
Sessionloggning
Registrera varje träningspass med faktisk prestationsdata så att du kan följa viktutveckling och volym över tid.
Framstegsspårning
Visualisera styrkeökningar och kontinuitet i träningen med diagram som visar prestationstrender över pass och träningsprogram.
Muskelgruppsfiltrering
Filtrera och hitta övningar baserat på riktad muskelgrupp för att skapa balanserade program som täcker hela kroppen.
Varför köra Workout Cool på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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