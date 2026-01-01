Workout Cool är en självhostad plattform för träningscoaching som erbjuder en omfattande övningsdatabas, ett verktyg för att bygga strukturerade träningsprogram och spårning av träningspass — allt körs på din egen server utan prenumerationsavgifter eller datadelning med tredje part. Användare kan bläddra bland övningar med instruktionsvideor, bygga anpassade träningsprogram organiserade efter muskelgrupp eller träningsmål, och logga träningspass för att spåra prestationer över tid.

Till skillnad från värdbaserade träningsappar som låser historisk data bakom prenumerationer, lagrar Workout Cool all träningshistorik i en PostgreSQL-databas på din egen infrastruktur. Plattformen stöder autentisering med e-post och lösenord tillsammans med valfri Google OAuth, och det inbyggda övningsbiblioteket kan förifyllas med exempeldata vid första lanseringen.