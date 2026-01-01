GreptimeDB är en Rust-byggd databas med öppen källkod för observerbarhet som lagrar mätvärden, loggar och spårningar som breda händelser i en enda kolumnbaserad motor. En databas ersätter den typiska trion Prometheus, Loki och Elasticsearch, vilket låter dig JOINA över signaler i SQL och leverera instrumentpaneler, aviseringar och AI-agenter från en enda backend istället för tre.

Att själv hosta GreptimeDB på din egen VPS håller telemetri med hög kardinalitet under din kontroll utan SaaS-fakturering per datapunkt, och samma instans kommunicerar med Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL och InfluxDB line protocol — så befintliga insamlare och instrumentpaneler kan anslutas utan omskrivningar.