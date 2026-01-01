Installera GreptimeDB med en klicksinstallation.
Öppen källkodsbaserad enhetlig observerbarhetsdatabas för mätvärden, loggar och spårningar med SQL och PromQL på en enda motor.
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Vad du kan bygga med GreptimeDB
GreptimeDB är en Rust-byggd databas med öppen källkod för observerbarhet som lagrar mätvärden, loggar och spårningar som breda händelser i en enda kolumnbaserad motor. En databas ersätter den typiska trion Prometheus, Loki och Elasticsearch, vilket låter dig JOINA över signaler i SQL och leverera instrumentpaneler, aviseringar och AI-agenter från en enda backend istället för tre.
Att själv hosta GreptimeDB på din egen VPS håller telemetri med hög kardinalitet under din kontroll utan SaaS-fakturering per datapunkt, och samma instans kommunicerar med Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL och InfluxDB line protocol — så befintliga insamlare och instrumentpaneler kan anslutas utan omskrivningar.
Viktiga funktioner i GreptimeDB
Enhetlig datamodell
Lagra mätvärden, loggar och spårningar som tidsstämplade breda händelser i en kolumnär motor och sammanfoga mellan signaler med vanlig SQL.
SQL och PromQL
Fråga samma data med SQL för analys och PromQL för Grafanas varningsregler – du behöver inget separat frågelager eller översättningsskikt.
Inbyggd OpenTelemetry
Ta emot OTLP för mätvärden, loggar och spårningar direkt, utan exportör-sidecars eller leverantörsspecifika SDK:er mellan dina tjänster och databasen.
Brett protokollstöd
Acceptera Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push, och MySQL- eller PostgreSQL-klienter på samma instans för smidiga migreringar.
Inbyggd webböversikt
Utforska tabeller, kör SQL- och PromQL-frågor och inspektera klusterstatus från ett inbyggt webbgränssnitt utan att installera ett separat frontend.
Objektlagring klar
Konfigurera S3, GCS eller Azure Blob som primär lagring med en lokal diskcache för att sänka kostnaderna för långtidslagring av stora mängder telemetridata.
Varför köra GreptimeDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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