Open Archiver är en självhostad, efterlevnadsklassad e-postarkiveringsplattform som tar emot meddelanden från Gmail, Microsoft 365, generiska IMAP-servrar och mass-PST- eller MBOX-filer till ett manipulationssäkert lokalt arkiv. E-postmeddelanden lagras i standardformatet .eml, dedupliceras, krypteras i vila och indexeras av Meilisearch med Apache Tika som tolkar bilagor, så att varje ord i PDF-filer, Word-dokument och kalkylblad blir omedelbart sökbart.

Att själv hosta Open Archiver innebär att varje meddelande, bilaga och åtkomstlogg förvaras på din egen infrastruktur, samtidigt som det uppfyller de krav på lagring, rättsligt kvarhållande och granskning som reglerade branscher förlitar sig på. Filhashar upptäcker manipulering, lagringspolicyer automatiserar livscykelhanteringen, och en oföränderlig granskningslogg registrerar varje åtkomst.