Installera Open Archiver med en klicksinstallation.
Efterlevnadsklassad e-postarkivering med öppen källkod för Gmail, Microsoft 365, IMAP och PST-import med fulltextsökning.
Välj en VPS-prenumeration för Open Archiver
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Open Archiver
Open Archiver är en självhostad, efterlevnadsklassad e-postarkiveringsplattform som tar emot meddelanden från Gmail, Microsoft 365, generiska IMAP-servrar och mass-PST- eller MBOX-filer till ett manipulationssäkert lokalt arkiv. E-postmeddelanden lagras i standardformatet .eml, dedupliceras, krypteras i vila och indexeras av Meilisearch med Apache Tika som tolkar bilagor, så att varje ord i PDF-filer, Word-dokument och kalkylblad blir omedelbart sökbart.
Att själv hosta Open Archiver innebär att varje meddelande, bilaga och åtkomstlogg förvaras på din egen infrastruktur, samtidigt som det uppfyller de krav på lagring, rättsligt kvarhållande och granskning som reglerade branscher förlitar sig på. Filhashar upptäcker manipulering, lagringspolicyer automatiserar livscykelhanteringen, och en oföränderlig granskningslogg registrerar varje åtkomst.
Viktiga funktioner i Open Archiver
Universell e-postinhämtning
Anslut till Gmail, Microsoft 365, generiska IMAP-brevlådor, PST-arkiv, MBOX-filer eller zippade .eml-exporter för engångsmigreringar och kontinuerlig realtidssynkronisering.
Sök i bilagor
Meilisearch indexerar innehållet i alla e-postmeddelanden medan Apache Tika extraherar text från PDF, DOCX, XLSX och andra bilagor så att sökningar når in i dokumenten.
Manipulationssäker lagring
Vi hashar varje arkiverad e-post och bilaga vid intag, krypterar den i vila och verifierar den med en integritetsrapport, vilket gör att vi omedelbart upptäcker alla ändringar.
Lagring och granskningslogg
Granulära bevarandepolicyer automatiserar livscykelhantering medan en oföränderlig granskningslogg registrerar vem som fick åtkomst till vilka meddelanden och när för efterlevnadsrapportering.
Pluggbar lagring
Lagra arkiverade e-postmeddelanden på det lokala VPS-filsystemet eller på valfri S3-kompatibel objektlagringsbakgrund som AWS S3 eller MinIO utan att ändra distributionen.
Trådåteruppbyggnad
Konversationsupptäckt samlar svar och vidarebefordringar i fullständiga trådar så att utredare kan granska hela sammanhanget för varje meddelande i en och samma vy.
Varför köra Open Archiver på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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