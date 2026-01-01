Upp till 69 % rabatt på Open Archiver

Installera Open Archiver med en klicksinstallation.

Efterlevnadsklassad e-postarkivering med öppen källkod för Gmail, Microsoft 365, IMAP och PST-import med fulltextsökning.

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60,90kr/mån
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60,90kr/mån
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KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer

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Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
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NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Open Archiver

Open Archiver är en självhostad, efterlevnadsklassad e-postarkiveringsplattform som tar emot meddelanden från Gmail, Microsoft 365, generiska IMAP-servrar och mass-PST- eller MBOX-filer till ett manipulationssäkert lokalt arkiv. E-postmeddelanden lagras i standardformatet .eml, dedupliceras, krypteras i vila och indexeras av Meilisearch med Apache Tika som tolkar bilagor, så att varje ord i PDF-filer, Word-dokument och kalkylblad blir omedelbart sökbart.

Att själv hosta Open Archiver innebär att varje meddelande, bilaga och åtkomstlogg förvaras på din egen infrastruktur, samtidigt som det uppfyller de krav på lagring, rättsligt kvarhållande och granskning som reglerade branscher förlitar sig på. Filhashar upptäcker manipulering, lagringspolicyer automatiserar livscykelhanteringen, och en oföränderlig granskningslogg registrerar varje åtkomst.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Open Archiver

Universell e-postinhämtning

Anslut till Gmail, Microsoft 365, generiska IMAP-brevlådor, PST-arkiv, MBOX-filer eller zippade .eml-exporter för engångsmigreringar och kontinuerlig realtidssynkronisering.

Sök i bilagor

Meilisearch indexerar innehållet i alla e-postmeddelanden medan Apache Tika extraherar text från PDF, DOCX, XLSX och andra bilagor så att sökningar når in i dokumenten.

Manipulationssäker lagring

Vi hashar varje arkiverad e-post och bilaga vid intag, krypterar den i vila och verifierar den med en integritetsrapport, vilket gör att vi omedelbart upptäcker alla ändringar.

Lagring och granskningslogg

Granulära bevarandepolicyer automatiserar livscykelhantering medan en oföränderlig granskningslogg registrerar vem som fick åtkomst till vilka meddelanden och när för efterlevnadsrapportering.

Pluggbar lagring

Lagra arkiverade e-postmeddelanden på det lokala VPS-filsystemet eller på valfri S3-kompatibel objektlagringsbakgrund som AWS S3 eller MinIO utan att ändra distributionen.

Trådåteruppbyggnad

Konversationsupptäckt samlar svar och vidarebefordringar i fullständiga trådar så att utredare kan granska hela sammanhanget för varje meddelande i en och samma vy.

Varför köra Open Archiver på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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