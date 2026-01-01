Installera LMS med ett klick.
Lättviktig egenhostad musikstreamingserver med ett Subsonic-kompatibelt API för alla musikklienter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LMS
LMS (Lightweight Music Server) är en öppen källkod, självhostad musikstreamingserver skriven i C++ som exponerar ditt personliga musikbibliotek via ett snabbt webbgränssnitt och ett Subsonic-kompatibelt API. Den indexerar en mapp med ljudfiler, extraherar metadata och omslagsbilder, och låter dig streama från vilken webbläsare som helst eller någon av de dussintals mobil- och datorappar som redan använder Subsonic-protokollet.
Att själv hosta LMS på din egen VPS håller din musiksamling och lyssningshistorik inom din egen infrastruktur istället för en streaming-SaaS som utvinner lyssningsdata. C++-körtiden är tillräckligt liten för att passa på blygsamma VPS-planer, och Subsonic API innebär att befintliga favoritklienter som substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music och play:Sub fungerar direkt utan att skriva anpassade integrationer.
Viktiga funktioner i LMS
Subsonic-kompatibel API
Fungerar med Subsonics breda klientekosystem på iOS, Android, macOS, Windows och Linux utan någon anpassad adapter.
Smarta rekommendationer
Systemet bygger kluster av liknande artister och låtar från taggar och lyssningshistorik för att driva automatisk uppspelning, radioläge och upptäckt.
Last.fm-scrobbling
Skrobblar uppspelningar till Last.fm eller självhostade alternativ som Maloja, och bibehåller en enhetlig lyssningshistorik över enheter.
Fleranvändarkonton
Varje användare får sina egna spellistor, betyg, lyssningshistorik och stjärnmärkta spår medan de delar samma underliggande bibliotek.
Skrivskyddad biblioteksmontering
Musikmappen är skrivskyddad så att servern inte av misstag kan ändra dina ljudfiler under skanningar eller omkodning.
Lättvikts C++-kärna
En kompilerad C++-demon plus SQLite tar liten plats på disk och i minne, vilket lämnar utrymme för resten av dina egenhostade tjänster.
Varför köra LMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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