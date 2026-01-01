LMS (Lightweight Music Server) är en öppen källkod, självhostad musikstreamingserver skriven i C++ som exponerar ditt personliga musikbibliotek via ett snabbt webbgränssnitt och ett Subsonic-kompatibelt API. Den indexerar en mapp med ljudfiler, extraherar metadata och omslagsbilder, och låter dig streama från vilken webbläsare som helst eller någon av de dussintals mobil- och datorappar som redan använder Subsonic-protokollet.

Att själv hosta LMS på din egen VPS håller din musiksamling och lyssningshistorik inom din egen infrastruktur istället för en streaming-SaaS som utvinner lyssningsdata. C++-körtiden är tillräckligt liten för att passa på blygsamma VPS-planer, och Subsonic API innebär att befintliga favoritklienter som substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music och play:Sub fungerar direkt utan att skriva anpassade integrationer.