Wiki.js är en modern, självhostad wiki-plattform byggd på Node.js och stödd av PostgreSQL. Den erbjuder en visuell WYSIWYG-redigerare tillsammans med stöd för markdown, fulltextsökning, versionshistorik för varje sida och detaljerade åtkomstkontrollpolicyer – vilket gör den lämplig för både personliga kunskapsbaser och företagsdokumentation.

Att själv hosta Wiki.js på en VPS håller dokumentationen privat och tillgänglig utan en SaaS-prenumeration. Den integreras med LDAP, OAuth, SAML och dussintals externa autentiseringsleverantörer, stöder över 40 gränssnittsspråk och erbjuder modulbaserade lagrings-backends inklusive Git och molnobjektlagring.