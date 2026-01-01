Distribuera Wiki.js med ett klick.
Modern wikiplattform med öppen källkod, WYSIWYG-redigering, fulltextsökning, versionshantering och stöd för flera autentiseringsmetoder.
Välj en VPS-prenumeration för Wiki.js
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Wiki.js
Wiki.js är en modern, självhostad wiki-plattform byggd på Node.js och stödd av PostgreSQL. Den erbjuder en visuell WYSIWYG-redigerare tillsammans med stöd för markdown, fulltextsökning, versionshistorik för varje sida och detaljerade åtkomstkontrollpolicyer – vilket gör den lämplig för både personliga kunskapsbaser och företagsdokumentation.
Att själv hosta Wiki.js på en VPS håller dokumentationen privat och tillgänglig utan en SaaS-prenumeration. Den integreras med LDAP, OAuth, SAML och dussintals externa autentiseringsleverantörer, stöder över 40 gränssnittsspråk och erbjuder modulbaserade lagrings-backends inklusive Git och molnobjektlagring.
Viktiga funktioner i Wiki.js
Rika redigeringsalternativ
Skriv med en visuell WYSIWYG-redigerare, vanlig Markdown eller en AsciiDoc-redigerare beroende på dina preferenser och din kunskapsnivå.
Fulltextsökning
Hitta omedelbart allt innehåll på alla wikisidor med snabb och korrekt fulltextsindexering som PostgreSQL-backend tillhandahåller.
Versionshistorik
Vi sparar en version av varje sidredigering, vilket gör att ni kan jämföra ändringar över tid och återställa vilken tidigare version av innehållet som helst.
Åtkomstkontroll
Definiera detaljerade läs- och skrivbehörigheter per sida, grupp eller avsnitt för att kontrollera vem som kan visa eller redigera varje del av wikin.
Multi-autentiseringsintegration
Anslut till LDAP, OAuth 2.0, SAML eller någon av dussintals leverantörer för social inloggning för centraliserad användarautentisering.
Varför köra Wiki.js på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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