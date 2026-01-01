Installera ThinkDashboard med en klicksinstallation.
Lätt självhhostad bokmärkespanel med tangentbordsgenvägar och ett minimalistiskt textbaserat gränssnitt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ThinkDashboard
ThinkDashboard är en minimalistisk, självhostad bokmärkespanel, utvecklad i Go och ren JavaScript, för personer som vill ha en snabb webbläsarstartsida utan det överflöd som typiska homelab-paneler innebär. Systemet grupperar bokmärken i kategorier, organiserar dem över flera sidor och visar dem via ett rent, textbaserat gränssnitt som laddas omedelbart på stationära och mobila enheter.
Du kan tilldela varje bokmärke en tangentbordsgenväg, så att öppna en ofta använd destination är lika snabbt som att trycka på en tangent — ingen mus, ingen sökmeny, inga tredjeparts-tillägg. ThinkDashboard lagrar all data i JSON-filer på en persistent volym, vilket gör säkerhetskopiering trivialt och håller din bokmärkesamling helt på din egen VPS istället för en hostad bokmärkes-tjänst.
Viktiga funktioner i ThinkDashboard
Tangentbordsgenvägar
Tilldela en tangent till valfritt bokmärke och öppna det direkt från kontrollpanelen utan att röra musen.
Minimalistiskt text-UI
Ett rent textbaserat gränssnitt håller fokus på dina länkar istället för widgetar, väderpaneler eller tjänstpaneler.
Kategoriserade bokmärken
Organisera länkar i anpassade kategorier på flera kontrollpanelsidor för att tydligt separera sammanhangen.
Temaanpassning
Växla mellan mörka och ljusa teman eller skapa obegränsade anpassade färgvarianter direkt från konfigurationssidan.
JSON-fillagring
Alla bokmärken, sidor och inställningar finns som enkla JSON-filer på en persistent volym för enkla säkerhetskopior och versionshantering.
Responsiv design
Layouten anpassar sig till telefoner och surfplattor så att din startsida är lika snabb att använda när du inte är vid datorn.
Varför köra ThinkDashboard på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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