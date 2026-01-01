ThinkDashboard är en minimalistisk, självhostad bokmärkespanel, utvecklad i Go och ren JavaScript, för personer som vill ha en snabb webbläsarstartsida utan det överflöd som typiska homelab-paneler innebär. Systemet grupperar bokmärken i kategorier, organiserar dem över flera sidor och visar dem via ett rent, textbaserat gränssnitt som laddas omedelbart på stationära och mobila enheter.

Du kan tilldela varje bokmärke en tangentbordsgenväg, så att öppna en ofta använd destination är lika snabbt som att trycka på en tangent — ingen mus, ingen sökmeny, inga tredjeparts-tillägg. ThinkDashboard lagrar all data i JSON-filer på en persistent volym, vilket gör säkerhetskopiering trivialt och håller din bokmärkesamling helt på din egen VPS istället för en hostad bokmärkes-tjänst.