Home Gallery är ett webbgalleri med öppen källkod som du själv hostar för personliga foto- och videoarkiv. Det indexerar dina medier på disken, extraherar EXIF-metadata, genererar förhandsvisningar i flera upplösningar och erbjuder en snabb webbläsarupplevelse med oändlig rullning som fungerar lika bra på en telefon, surfplatta eller dator — utan att ladda upp något till en tredjeparts molntjänst.

Det som gör det annorlunda är innehållsmedveten upptäckt. Home Gallery använder TensorFlow-modeller för att bädda in varje foto för sökning efter liknande bilder, utför ansiktsigenkänning så att du kan bläddra efter person och omvänt geokodar GPS-koordinater till läsbara platsnamn. Originalfilerna förblir orörda och kan till och med flyttas offline när förhandsvisningarna har skapats, vilket gör det väl lämpat för långtidsarkiv som sträcker sig över flera enheter.