Installera Home Gallery med ett klick.
Självhostat, webbläsarbaserat bild- och videogalleri med sökning efter liknande bilder, ansiktsigenkänning och geosökningar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Home Gallery
Home Gallery är ett webbgalleri med öppen källkod som du själv hostar för personliga foto- och videoarkiv. Det indexerar dina medier på disken, extraherar EXIF-metadata, genererar förhandsvisningar i flera upplösningar och erbjuder en snabb webbläsarupplevelse med oändlig rullning som fungerar lika bra på en telefon, surfplatta eller dator — utan att ladda upp något till en tredjeparts molntjänst.
Det som gör det annorlunda är innehållsmedveten upptäckt. Home Gallery använder TensorFlow-modeller för att bädda in varje foto för sökning efter liknande bilder, utför ansiktsigenkänning så att du kan bläddra efter person och omvänt geokodar GPS-koordinater till läsbara platsnamn. Originalfilerna förblir orörda och kan till och med flyttas offline när förhandsvisningarna har skapats, vilket gör det väl lämpat för långtidsarkiv som sträcker sig över flera enheter.
Viktiga funktioner i Home Gallery
Liknande bildsökning
Välj valfri bild och hitta visuellt liknande bilder i hela arkivet — hitta varje solnedgång, strand eller husdjursbild utan manuell taggning.
Ansiktsigenkänning
Systemet identifierar ansikten automatiskt och grupperar dem. Att bläddra bland alla foton av en person blir då ett enda klick, istället för ett mödosamt taggande.
Omvänd geolokalisering
GPS-koordinaterna i EXIF pekar ut land, stad och platsnamn, vilket gör galleriet till en sökbar karta över var man tog varje foto.
Expressivt frågespråk
Filtrera biblioteket med operatorerna och, eller och inte över taggar, datum, platser, ansikten och kamerametadata för att bygga exakta sparade vyer.
Offlinekällestöd
När förhandsvisningar har extraherats kan den ursprungliga disken förbli offline — perfekt för arkiv som är spridda över externa enheter som inte alltid är monterade.
PWA mobilgalleri
Installationsbar progressiv webbapp levererar en appliknande webbupplevelse på telefoner och surfplattor utan någon native-installation eller appbutik.
Varför köra Home Gallery på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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