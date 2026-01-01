Installera OpenTTD med ettklicksinstallation.
Flerspelarserver med öppen källkod för det klassiska Transport Tycoon Deluxe, som stöder upp till 255 samtidiga spelare.
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Vad du kan bygga med OpenTTD
OpenTTD är en gratis, öppen källkods-återimplementering av Transport Tycoon Deluxe, det banbrytande transportsimuleringsspelet. När den körs som en dedikerad flerspelarserver låter den upp till 255 spelare samtidigt bygga och tävla över väg-, järnvägs-, sjö- och flygnätverk över procedurgenererade eller handgjorda kartor. Årtionden av gemenskapsutveckling har lagt till nya karttyper, förbättrade AI-motståndare och ett rikt ekosystem av NewGRF-innehållspaket för fordon, industrier och stadsstilar.
Att vara värd för din egen OpenTTD-server på en VPS ger dig full kontroll över spelinställningar, moddar, spelaråtkomst och serverns synlighet – oavsett om du vill ha ett privat spel med vänner eller en offentligt listad server som är upptäckbar via OpenTTD Game Coordinator.
Viktiga funktioner i OpenTTD
Massivt flerspelarstöd
Hantera upp till 255 samtidiga spelare med inbyggt stöd för offentliga, inbjudningsbaserade och lösenordsskyddade spellägen.
NewGRF modsupport
Utöka din server med community-skapade NewGRF-innehållspaket som lägger till nya fordon, industrier, terrängtyper och visuella stilar.
Beständig spelsparning
Konfigurerbara autospara-intervaller och en beständig datavolym skyddar spelförloppet och möjliggör enkel återställning till en tidigare session.
Offentlig serverupptäckt
Registrerar automatiskt hos OpenTTD Game Coordinator. På så sätt kan spelare världen över hitta och ansluta sig till din server från serverbläddraren direkt i spelet.
Klassiskt spelande återupplivat
En trogen nyimplementering av Transport Tycoon Deluxe med årtionden av spelförbättringar, nya kartgeneratorer och förbättrade AI-motståndare.
Varför köra OpenTTD på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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