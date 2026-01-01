OpenTTD är en gratis, öppen källkods-återimplementering av Transport Tycoon Deluxe, det banbrytande transportsimuleringsspelet. När den körs som en dedikerad flerspelarserver låter den upp till 255 spelare samtidigt bygga och tävla över väg-, järnvägs-, sjö- och flygnätverk över procedurgenererade eller handgjorda kartor. Årtionden av gemenskapsutveckling har lagt till nya karttyper, förbättrade AI-motståndare och ett rikt ekosystem av NewGRF-innehållspaket för fordon, industrier och stadsstilar.

Att vara värd för din egen OpenTTD-server på en VPS ger dig full kontroll över spelinställningar, moddar, spelaråtkomst och serverns synlighet – oavsett om du vill ha ett privat spel med vänner eller en offentligt listad server som är upptäckbar via OpenTTD Game Coordinator.