FreeCAD är en gratis och öppen källkods parametrisk 3D CAD-modellerare som ingenjörer, produktdesigners och arkitekter över hela världen använder. Till skillnad från nätbaserade verktyg arbetar FreeCAD med exakt begränsningsbaserad geometri, så du kan ändra varje dimension när som helst utan att bygga om en modell från grunden. Denna mall kör FreeCAD i ett webbläsaråtkomligt skrivbord via KasmVNC, vilket förvandlar vilken internetansluten enhet som helst till en kapabel CAD-arbetsstation.

Att själv hosta FreeCAD på din VPS innebär att du alltid har tillgång till din ingenjörsmiljö – inklusive anpassade makron, delbibliotek och projektfiler – från vilken enhet som helst utan att behöva hantera programvaruinstallationer på flera maskiner. Beständig volymlagring håller allt ditt arbete intakt vid containeruppdateringar och omstarter.