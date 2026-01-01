Installera FreeCAD med ettklicksinstallation.
Gratis parametrisk 3D CAD-modellerare tillgänglig från vilken webbläsare som helst via KasmVNC, ingen lokal installation behövs.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FreeCAD
FreeCAD är en gratis och öppen källkods parametrisk 3D CAD-modellerare som ingenjörer, produktdesigners och arkitekter över hela världen använder. Till skillnad från nätbaserade verktyg arbetar FreeCAD med exakt begränsningsbaserad geometri, så du kan ändra varje dimension när som helst utan att bygga om en modell från grunden. Denna mall kör FreeCAD i ett webbläsaråtkomligt skrivbord via KasmVNC, vilket förvandlar vilken internetansluten enhet som helst till en kapabel CAD-arbetsstation.
Att själv hosta FreeCAD på din VPS innebär att du alltid har tillgång till din ingenjörsmiljö – inklusive anpassade makron, delbibliotek och projektfiler – från vilken enhet som helst utan att behöva hantera programvaruinstallationer på flera maskiner. Beständig volymlagring håller allt ditt arbete intakt vid containeruppdateringar och omstarter.
Viktiga funktioner i FreeCAD
Webbläsarbaserad åtkomst
KasmVNC levererar ett fullständigt FreeCAD-skrivbord, som du kan komma åt från vilken modern webbläsare som helst utan att installera något lokalt.
Parametrisk modellering
Multi-arbetsbänksmiljö
Dedikerade arbetsbänkar för solidmodellering, sammanställningar, tekniska ritningar, FEM-analys och mer i en enda applikation.
Standardformatstöd
Importera och exportera STEP-, IGES-, STL-, DXF- och SVG-filer för kompatibilitet med andra CAD-verktyg och tillverkningsarbetsflöden.
Python-skriptning
Automatisera repetitiva uppgifter, skapa anpassade makron och bygg nya arbetsbänkar med den inbyggda Python-skriptmotorn.
Varför köra FreeCAD på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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