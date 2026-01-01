Installera AstrBot med installation med ett klick
Ett multiplattforms AI-chatbotramverk med öppen källkod som kopplar samman stora språkmodeller med dina favoritmeddelandeappar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med AstrBot
AstrBot är en kraftfull chatbotplattform med öppen källkod som överbryggar stora språkmodeller och populära meddelandeapplikationer inklusive Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu och LINE. Med över 25 000 GitHub-stjärnor erbjuder den ett enhetligt ramverk för att bygga konversationsbaserade AI-upplevelser med multimodalt stöd, kunskapsbaser, en agentsandlåda för säker kodexekvering och MCP (Model Context Protocol)-integration.
Att hosta AstrBot själv på din egen VPS håller dina API-nycklar, konversationshistorik och kunskapsbasdata helt privata. Med fler än 1 000 community-plugins som kan installeras från den inbyggda marknadsplatsen och ett webbaserat användargränssnitt för konfiguration, får du AI-chatbotinfrastruktur i företagsklass utan att vara beroende av tredjepartshostade tjänster.
Viktiga funktioner i AstrBot
Multiplattformmeddelanden
Anslut en enda AstrBot-distribution till Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE och fler samtidigt.
Plugin-marknadsplats
Installera från över 1 000 community-plugins med ett klick för att utöka funktionerna — moderationsverktyg, schemaläggare, integrationer och mer.
Agent-sandlåda
Kör kod säkert i en isolerad sandlåda under konversationer, vilket möjliggör kraftfulla agentarbetsflöden utan att exponera värdsystemet.
Kunskapsbasstöd
Bifoga anpassade kunskapsbaser till dina botar så att de kan svara på frågor baserade på dina egna dokument och data istället för generisk träningsdata.
MCP-integration
Stöd för Model Context Protocol gör att AstrBot kan använda externa verktyg och datakällor, vilket möjliggör avancerade agentbeteenden utöver enkel chatt.
Varför köra AstrBot på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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