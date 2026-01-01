AstrBot är en kraftfull chatbotplattform med öppen källkod som överbryggar stora språkmodeller och populära meddelandeapplikationer inklusive Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu och LINE. Med över 25 000 GitHub-stjärnor erbjuder den ett enhetligt ramverk för att bygga konversationsbaserade AI-upplevelser med multimodalt stöd, kunskapsbaser, en agentsandlåda för säker kodexekvering och MCP (Model Context Protocol)-integration.

Att hosta AstrBot själv på din egen VPS håller dina API-nycklar, konversationshistorik och kunskapsbasdata helt privata. Med fler än 1 000 community-plugins som kan installeras från den inbyggda marknadsplatsen och ett webbaserat användargränssnitt för konfiguration, får du AI-chatbotinfrastruktur i företagsklass utan att vara beroende av tredjepartshostade tjänster.