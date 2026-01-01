Installera CockroachDB med ettklicksinstallation
Distribuerad SQL-databas utvecklad för molnbaserade applikationer som kräver resiliens, konsistens och horisontell skalbarhet.
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Vad du kan bygga med CockroachDB
CockroachDB är en distribuerad SQL-databas med öppen källkod, utformad för att överleva hårdvarufel och regionala avbrott utan att kompromissa med konsekvensen. Den använder PostgreSQL-protokollet, vilket innebär att befintliga PostgreSQL-drivrutiner och -verktyg fungerar utan kodändringar, samtidigt som den levererar automatisk sharding, geo-partitionering och replikering över flera regioner i bakgrunden.
Att driftsätta CockroachDB på din egen VPS ger dig en produktionsklar SQL-databas med ACID-garantier, automatisk failover och en inbyggd DB Console för att övervaka klusterhälsan – utan kostnaden eller komplexiteten hos hanterade molndatabastjänster. Den är idealisk för applikationer som kräver noll nedtid och starka transaktionsgarantier.
Viktiga funktioner i CockroachDB
PostgreSQL-kompatibilitet
CockroachDB talar PostgreSQL-trådprotokollet, så vilken PostgreSQL-drivrutin, ORM eller verktyg som helst ansluter utan kodändringar, vilket gör migreringen smidig.
Automatisk datareplikering
Klusteret replikerar automatiskt data över noder med konfigurerbara replikeringsfaktorer, så att det fortsätter att hantera läsningar och skrivningar även när en nod misslyckas.
Distribuerade ACID-transaktioner
Fullständig serialiserbar isolering säkerställer att varje transaktion är konsekvent över alla noder, och eliminerar de orena läsningar och fantomskrivningar som är vanliga i system med eventuell konsekvens.
Inbyggd DB-konsol
Den integrerade webbpanelen ger realtidsinsyn i frågeprestanda, klustertopologi, lagringsanvändning och aktiva satser utan externa övervakningsverktyg.
Horisontell skalning
Lägg till noder för att skala kapaciteten och genomströmningen linjärt; CockroachDB balanserar om data automatiskt utan driftstopp eller manuellt ingripande.
Varför köra CockroachDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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