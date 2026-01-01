CockroachDB är en distribuerad SQL-databas med öppen källkod, utformad för att överleva hårdvarufel och regionala avbrott utan att kompromissa med konsekvensen. Den använder PostgreSQL-protokollet, vilket innebär att befintliga PostgreSQL-drivrutiner och -verktyg fungerar utan kodändringar, samtidigt som den levererar automatisk sharding, geo-partitionering och replikering över flera regioner i bakgrunden.

Att driftsätta CockroachDB på din egen VPS ger dig en produktionsklar SQL-databas med ACID-garantier, automatisk failover och en inbyggd DB Console för att övervaka klusterhälsan – utan kostnaden eller komplexiteten hos hanterade molndatabastjänster. Den är idealisk för applikationer som kräver noll nedtid och starka transaktionsgarantier.