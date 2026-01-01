Installera TaskTrove med en klicksinstallation.
Självhostad personlig uppgiftshanterare med tolkning av naturligt språk, återkommande uppgifter samt Kanban- och kalendervyer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med TaskTrove
TaskTrove är en lättviktig, självhostad applikation för uppgiftshantering som lagrar all data som vanliga JSON-filer och kräver ingen databas. Den tolkar naturligt språk för datum och tider, stöder obegränsade underuppgifter och återkommande uppgiftsmönster, och organiserar arbete i projekt med färgkodade etiketter. Flera vyer – lista, Kanban-tavla och kalender – låter dig arbeta med uppgifter i den layout som passar för stunden.
Till skillnad från molnbaserade att-göra-appar som synkroniserar data via tredjepartsservrar, körs TaskTrove helt på din egen VPS utan spårning, användningsanalys eller externa API-beroenden. Uppgiftsdata lagras som läsbara JSON-filer som kan säkerhetskopieras, överföras eller inspekteras med valfri textredigerare.
Viktiga funktioner i TaskTrove
Naturlig språkparsning
Skriv "imorgon kl. 14.00" eller "varje fredag" för att ställa in förfallodatum och återkommande scheman utan att röra en datumväljare.
Kanban- och kalendervyer
Växla mellan list-, Kanban- och kalendervyer för att arbeta med dina uppgifter i den vy som bäst matchar ditt nuvarande fokus.
Återkommande uppgiftsmönster
Ställ in dagliga, veckovisa, månatliga eller helt anpassade återkommande regler så att rutinuppgifter automatiskt schemalägger om utan manuell inmatning.
Projektorganisation
Gruppera uppgifter i projekt med sektioner, färgkodade etiketter och obegränsade underuppgifter för att hålla komplext arbete strukturerat och lättnavigerat.
Filbaserad lagring
Man lagrar alla uppgifter som enkla JSON-filer – enkelt att säkerhetskopiera, överföra till en annan instans eller läsa direkt utan ett databasverktyg.
Varför köra TaskTrove på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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