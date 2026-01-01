TaskTrove är en lättviktig, självhostad applikation för uppgiftshantering som lagrar all data som vanliga JSON-filer och kräver ingen databas. Den tolkar naturligt språk för datum och tider, stöder obegränsade underuppgifter och återkommande uppgiftsmönster, och organiserar arbete i projekt med färgkodade etiketter. Flera vyer – lista, Kanban-tavla och kalender – låter dig arbeta med uppgifter i den layout som passar för stunden.

Till skillnad från molnbaserade att-göra-appar som synkroniserar data via tredjepartsservrar, körs TaskTrove helt på din egen VPS utan spårning, användningsanalys eller externa API-beroenden. Uppgiftsdata lagras som läsbara JSON-filer som kan säkerhetskopieras, överföras eller inspekteras med valfri textredigerare.