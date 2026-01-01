Distribuera Multica med en klicksinstallation.
En hanterad agentplattform med öppen källkod som gör kodande AI-agenter till teammedlemmar du kan tilldela arbete.
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Vad du kan bygga med Multica
Multica är en plattform för hanterade agenter med öppen källkod som låter dig behandla kodande AI-agenter som teammedlemmar istället för engångschattsessioner. Tilldela uppgifter till specifika agenter, följ deras framsteg i realtid och bygg ett återanvändbart kompetensbibliotek som växer över tid när ditt team samarbetar. Den stöder alla agent-CLI:er som är lokalt installerade – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini och andra – via en lättviktsdaemon som ansluter dina maskiner tillbaka till den centrala servern.
Att självhosta Multica på din VPS håller varje uppgift, kodändring och integrationsuppgift inom din egen infrastruktur utan avgifter per användare och utan telemetri från tredjepartsagenter. PostgreSQL med pgvector levereras förkonfigurerat, så plattformen är produktionsklar från första uppstart.
Viktiga funktioner i Multica
Multiagentstöd
Anslut Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini och andra CLI:er för kodningsagenter via en enda kontrollpanel.
Lokal körningsdaemon
En lättviktsdaemon körs på era egna maskiner så att agenter arbetar mot den verkliga arbetsytan och de autentiseringsuppgifter ni redan har.
Uppgiftstilldelning och spårning
Tilldela arbete till specifika agenter och följ framsteg, resultat och beslut i realtid utan att ständigt kontrollera chattflöden.
Återanvändbart färdighetsbibliotek
Fånga agentfärdigheter en gång och återanvänd dem över arbetsytor och teammedlemmar så att kompetensen växer över tid.
Webhook-automatisering
Utlös agentarbetsflöden från GitHub, Lark eller någon extern tjänst via inbyggda autopilot-webhook-hanterare.
Självhostad dataägarskap
Alla uppgifter, kodändringar och integrationsuppgifter stannar på din VPS utan telemetri och utan pris per användare.
Varför köra Multica på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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