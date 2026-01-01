Multica är en plattform för hanterade agenter med öppen källkod som låter dig behandla kodande AI-agenter som teammedlemmar istället för engångschattsessioner. Tilldela uppgifter till specifika agenter, följ deras framsteg i realtid och bygg ett återanvändbart kompetensbibliotek som växer över tid när ditt team samarbetar. Den stöder alla agent-CLI:er som är lokalt installerade – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini och andra – via en lättviktsdaemon som ansluter dina maskiner tillbaka till den centrala servern.

Att självhosta Multica på din VPS håller varje uppgift, kodändring och integrationsuppgift inom din egen infrastruktur utan avgifter per användare och utan telemetri från tredjepartsagenter. PostgreSQL med pgvector levereras förkonfigurerat, så plattformen är produktionsklar från första uppstart.