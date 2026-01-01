ManageIQ är en molnhanterings- och orkestreringsplattform med öppen källkod — det överordnade projektet bakom Red Hat CloudForms — som förenar verksamheten över virtuella maskiner, containrar, publika moln och nätverk under en enda konsol. Den upptäcker infrastruktur över VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud och mer, och lägger sedan till policy, automatisering och kostnadsåterföring ovanpå.

Att själv hosta ManageIQ behåller din inventeringsdata, automatiseringsarbetsflöden och policydefinitioner på infrastruktur du kontrollerar, utan licensavgifter per nod. Allt-i-ett-containern paketerar enheten, PostgreSQL-databasen och memcached så att du kan utvärdera hela plattformen från en enda distribution.