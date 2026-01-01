Upp till 66 % rabatt på ManageIQ

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Hanteringsplattform med öppen källkod för hybridmoln, virtuella maskiner, containrar, nätverk och lagring.

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Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
719,90kr
SPARA 66%
243,90kr/mån
KVM 8
719,90kr
SPARA 66%
243,90kr/mån
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med ManageIQ

ManageIQ är en molnhanterings- och orkestreringsplattform med öppen källkod — det överordnade projektet bakom Red Hat CloudForms — som förenar verksamheten över virtuella maskiner, containrar, publika moln och nätverk under en enda konsol. Den upptäcker infrastruktur över VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud och mer, och lägger sedan till policy, automatisering och kostnadsåterföring ovanpå.

Att själv hosta ManageIQ behåller din inventeringsdata, automatiseringsarbetsflöden och policydefinitioner på infrastruktur du kontrollerar, utan licensavgifter per nod. Allt-i-ett-containern paketerar enheten, PostgreSQL-databasen och memcached så att du kan utvärdera hela plattformen från en enda distribution.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i ManageIQ

Hybridmolnsinventering

Upptäck och spåra virtuella maskiner, containrar, nätverk och lagring över VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure och Google Cloud från en enda konsol.

Policy och efterlevnad

Definiera policyer som automatiskt upptäcker avvikelser, genomför taggning och åtgärdar icke-kompatibla arbetsbelastningar över alla hanterade leverantörer.

Automatisera motor

Kör händelsestyrd Ruby-automatisering, Ansible playbooks och godkännandeflöden för att provisionera, avveckla och omkonfigurera resurser i stor skala.

Självbetjäningskatalog

Publicera tjänstekataloger med kvoter och godkännanden så att team kan begära virtuella maskiner, containrar eller stackar utan att skapa ärenden.

Återdebitering och mätning

Fördelar infrastrukturkostnader tillbaka till klienter, projekt eller avdelningar med prisplaner baserade på CPU-, minnes-, lagrings- och nätverksanvändning.

REST API och CLI

Driv varje konsolåtgärd från ett versionshanterat REST API eller kommandoraden miqcli för GitOps-liknande infrastrukturarbetsflöden.

Varför köra ManageIQ på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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