Installera ManageIQ med installation med ett klick.
Hanteringsplattform med öppen källkod för hybridmoln, virtuella maskiner, containrar, nätverk och lagring.
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Vad du kan bygga med ManageIQ
ManageIQ är en molnhanterings- och orkestreringsplattform med öppen källkod — det överordnade projektet bakom Red Hat CloudForms — som förenar verksamheten över virtuella maskiner, containrar, publika moln och nätverk under en enda konsol. Den upptäcker infrastruktur över VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud och mer, och lägger sedan till policy, automatisering och kostnadsåterföring ovanpå.
Att själv hosta ManageIQ behåller din inventeringsdata, automatiseringsarbetsflöden och policydefinitioner på infrastruktur du kontrollerar, utan licensavgifter per nod. Allt-i-ett-containern paketerar enheten, PostgreSQL-databasen och memcached så att du kan utvärdera hela plattformen från en enda distribution.
Viktiga funktioner i ManageIQ
Hybridmolnsinventering
Upptäck och spåra virtuella maskiner, containrar, nätverk och lagring över VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure och Google Cloud från en enda konsol.
Policy och efterlevnad
Definiera policyer som automatiskt upptäcker avvikelser, genomför taggning och åtgärdar icke-kompatibla arbetsbelastningar över alla hanterade leverantörer.
Automatisera motor
Kör händelsestyrd Ruby-automatisering, Ansible playbooks och godkännandeflöden för att provisionera, avveckla och omkonfigurera resurser i stor skala.
Självbetjäningskatalog
Publicera tjänstekataloger med kvoter och godkännanden så att team kan begära virtuella maskiner, containrar eller stackar utan att skapa ärenden.
Återdebitering och mätning
Fördelar infrastrukturkostnader tillbaka till klienter, projekt eller avdelningar med prisplaner baserade på CPU-, minnes-, lagrings- och nätverksanvändning.
REST API och CLI
Driv varje konsolåtgärd från ett versionshanterat REST API eller kommandoraden miqcli för GitOps-liknande infrastrukturarbetsflöden.
Varför köra ManageIQ på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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