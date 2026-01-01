Installera Dockge med ettklicksinstallation.
Reaktivt självhostat användargränssnitt för att hantera Docker Compose-stackar utan att röra kommandoraden.
Välj en VPS-prenumeration för Dockge
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dockge
Dockge är en fokuserad, självhostad hanterare för Docker Compose-stackar, skapad av utvecklaren bakom Uptime Kuma. Istället för att försöka hantera varje Docker-primitiv, gör den en sak riktigt bra: den låter dig skapa, redigera, starta, stoppa och ta bort Compose-stackar via ett snabbt och responsivt webbgränssnitt. Den inbyggda YAML-redigeraren har syntaxmarkering och validering i realtid, och du kan konvertera befintliga docker run-kommandon till Compose-format på några sekunder.
Att lagra stackar som vanliga filer på disken gör att Dockge naturligt passar in i alla arbetsflöden för säkerhetskopiering eller versionshantering. Självhosting håller din infrastrukturkonfiguration privat och ger dig ett beständigt hanteringsgränssnitt som alltid är tillgängligt, även när du är borta från terminalen.
Viktiga funktioner i Dockge
Interaktiv YAML-redigerare
Syntaxmarkering och direktvalidering gör det enkelt att skriva och uppdatera Compose-filer direkt i webbläsaren.
Realtidsloggströmning
Containerloggar visas i realtid i användargränssnittet så att du kan övervaka uppstart, fel och utdata utan att öppna en terminal.
docker run converter
Klistra in valfritt docker run-kommando så konverterar Dockge det automatiskt till en färdig att använda docker-compose.yaml.
Filbaserad stacklagring
Eftersom alla Compose-filer är vanliga filer på disken, är säkerhetskopiering och versionskontroll enkelt.
Lättviktigt fotavtryck
Minimal resursförbrukning frigör CPU och minne för applikationerna du faktiskt hanterar.
Varför köra Dockge på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.