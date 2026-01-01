Dockge är en fokuserad, självhostad hanterare för Docker Compose-stackar, skapad av utvecklaren bakom Uptime Kuma. Istället för att försöka hantera varje Docker-primitiv, gör den en sak riktigt bra: den låter dig skapa, redigera, starta, stoppa och ta bort Compose-stackar via ett snabbt och responsivt webbgränssnitt. Den inbyggda YAML-redigeraren har syntaxmarkering och validering i realtid, och du kan konvertera befintliga docker run-kommandon till Compose-format på några sekunder.

Att lagra stackar som vanliga filer på disken gör att Dockge naturligt passar in i alla arbetsflöden för säkerhetskopiering eller versionshantering. Självhosting håller din infrastrukturkonfiguration privat och ger dig ett beständigt hanteringsgränssnitt som alltid är tillgängligt, även när du är borta från terminalen.